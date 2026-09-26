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पिता ने जंगल से घास-लकड़ी लाकर, हल चलाकर की पढ़ाई, साइंटिस्ट बेटी के बाद अब बेटा बना डिप्टी जेलर

गैरसैंण: कहते हैं कि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती. अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति व कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश हो, तो कोई भी अड़चन आड़े नहीं आती. गरीबी या कठिन परिस्थितियां किसी के सपनों को रोक नहीं सकतीं. अगर इरादे मजबूत हों, तो की गई मेहनत हमेशा रंग लाती है. ये साबित कर दिखाया है सामान्य परिवार में जन्मे गैरसैंण के मनीष सिरसवाल ने. मनीष ने लोअर पीसीएस परीक्षा में बड़ी सफलता पाई है.

डुंगरी के मनीष सिरसवाल बने डिप्टी जेलर: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण तहसील स्थित डुंगरी गांव के निवासी मनीष सिरसवाल का लोक सेवा आयोग हरिद्वार उत्तराखंड द्वारा घोषित परिणाम में लोअर पीसीएस के डिप्टी जेलर के पद पर चयन होने पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है. उनके गृह नगर गैरसैंण के क्षेत्रवासियों व जनप्रतिनिधियों ने उनके डिप्टी जेलर बनने पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी है. कड़ी मेहनत व लगन के चलते मनीष का चयन डिप्टी जेलर के पद पर हुआ है. इससे पूरा गैरसैंण क्षेत्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है.

मनीष ने लोअर पीसीएस परीक्षा की पास: अपनी सफलता का श्रेय मनीष अपने माता पिता व गुरुजनों को देते हैं. उनके पिता भोला दत्त सिरसवाल शिक्षक और माता दमयंती गृहणी हैं. बताते चलें कि, मनीष के पिता भोला दत्त सिरसवाल भी बहुत मेधावी छात्र रहे हैं.

पिता ने घर के सारे काम करने के साथ की थी पढ़ाई: सिर से पिता का साया जल्द उठ जाने व आय का कोई भी साधन नहीं होने के बावजूद भोला दत्त सिरसवाल हर रोज जंगल से घास और लकड़ी लाने के साथ कास्तकारी और घर का काम करके गांव से रोजाना 14 किलोमीटर पैदल चल कर गैरसैंण इंटर कॉलेज पढ़ने आया करते थे. उन्होंने कहा कि आज उनकी तपस्या पूरी हुई है. मनीष के पिता भोला दत्त सिरसवाल अपने बेटे की इस सफलता को लेकर काफी उत्साहित हैं. उन्होंने बताया कि मनीष शुरू से ही बहुत मेहनती हैं व मेधावी छात्र रहे हैं.