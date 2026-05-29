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वाराणसी में मनीष की पत्नी ने DM और पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात; बोलीं- 'मुझे प्रशासन पर विश्वास है"

जिला मुख्यालय पर तैनात पुलिसकर्मी ( Photo credit: ETV Bharat )