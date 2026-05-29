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वाराणसी में मनीष की पत्नी ने DM और पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात; बोलीं- 'मुझे प्रशासन पर विश्वास है"

फूलपुर थाना क्षेत्र में बीती 26 अप्रैल को कारोबारी मनीष सिंह की कर दी गई थी हत्या.

जिला मुख्यालय पर तैनात पुलिसकर्मी
जिला मुख्यालय पर तैनात पुलिसकर्मी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 8:30 PM IST

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वाराणसी : फूलपुर थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल को व्यापारी मनीष सिंह हत्याकांड मामले में उनकी पत्नी अंकिता सिंह शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचीं. उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से मुलाकात की. इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया. जिला मुख्यालय पूरी तरीके से छावनी में तब्दील रहा.

वाराणसी में मनीष की पत्नी ने DM और पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात. (Video credit: ETV Bharat)

एडीसीपी लिपि नागयाच ने बताया कि जुम्मे के नमाज के बाबत पुलिस फोर्स तैनात की गई है. मुख्यालय पर लोग धरना प्रदर्शन करने ज्ञापन देने आते हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसका ध्यान रखा जा रहा है.

मृतक कारोबारी की पत्नी अंकिता सिंह ने बताया कि आज धरना प्रदर्शन के लिये प्रस्ताव रखा था. उन्होंने बताया कि जो मेरा संदेह था वो क्लियर कर लिया है. उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि सरकार मेरे लिये कुछ नहीं कर रही है. सरकार मेरे लिये कर रही थी.

उन्होंने कहा कि मैने सरकार के खिलाफ जाकर यह सब नहीं रखा था. उन्होंने कहा कि मेरी बातें हो गई हैं. प्रशासन मेरे लिये सही है. उन्होंने कहा कि प्रशासन की बातों से मैं संतुष्ट हूं. मुझे प्रशासन पर विश्वास है. प्रशासन जो भी करेगा मेरे लिये अच्छा करेगा.

उन्होंने कहा कि मुझे संतुष्टि दी है. मैं उनकी संतुष्टि से खुश हूं. उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी और एसीपी से उनकी मुलाकात हुई है. मेरी जो मांगें थीं उसके प्रोसेस चालू हैं.

यह था पूरा मामला : बता दें कि वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र में बीती 26 अप्रैल की रात दोना-पत्तल के कारोबारी मनीष सिंह की हत्या कर दी थी. जिसके बाद उनकी पत्नी और परिवार के लोगों ने शव रखकर चक्का जाम किया था और इंसाफ की गुहार लगाई थी.

इस दौरान बड़ी संख्या मे लोगों ने प्रदर्शन भी किया था. पुलिस के समझाने आश्वासन के बाद उनके परिवार ने अंतिम संस्कार किया था. मामले को लेकर मृतक कारोबारी की पत्नी ने धरना-प्रदर्शन की बात कही थी. जिसके बाद शुक्रवार को उन्होंने जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल से मुलाकात की.



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