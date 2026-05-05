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मनीष सिंह हत्याकांड: 50 हजार के इनामी दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली

पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, बीती 26 अप्रैल को की थी व्यापारी की हत्या.

दो मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ घायल
दो मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ घायल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 7:54 AM IST

2 Min Read
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वाराणसी: यूपी के वाराणसी पुलिस और दो बदमाशों के साथ सोमवार रात मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिससे दोनों बदमाश घायल हो गए. पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. बदमाशों की पहचान मनीष राजभर और आशीष राजभर के रूप में हुई है, जो व्यापारी मनीष सिंह हत्याकांड में मुख्य आरोपी है.


डीसीपी गोमती जोन नीतू कादयान के अनुसार, फूलपुर थाना क्षेत्र के घमहापुर में 26 अप्रैल की रात मामूली विवाद में व्यापारी मनीष सिंह की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद मृतक के परिजनों ने 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया था. इसके बाद पुलिस मुख्य आरोपों मनीष राजभर और आशीष राजभर की तालाश कर रही थी. दोनों के गिरफ्तारी के लिए 50000 रुपये का का इनाम भी रखा था.

इस बीच गोमती जोन डीसीपी नीतू कादयान और एडीसीपी नृपेंद्र कुमार सूचना मिली की थाना क्षेत्र के करखियांव क्षेत्र में मनीष राजभर व आशीष आने वाला है. इसके बाद पुलिस वहां पहुंच कर दोनों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोलियां दोनों बदमाशों के पैर में लगीं, जिससे दोनों वही गिर गए. इसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाश को गिरफ्तार कर लिया.


बता दें कि व्यापारी मनीष सिंह की हत्या के बाद लगातार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मृतक मनीष के परिजनों से मिलने पहुंच रहे थे. शोक संवेदना प्रकट करते हुए पुलिस प्रशासन एवं सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे. स्थानी विधायक अवधेश सिंह और सुशील सिंह ने परिजनों को मुख्यमंत्री राहत को से 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया था. परिजनों को विश्वास बताया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कहीं है.

यह भी पढ़ें: झारखंड में बैंक डकैती का खुलासा; वाराणसी से तीन आरोपी गिरफ्तार, सोना और कैश बरामद

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