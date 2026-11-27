मनीष साहू की सकुशल हुई झारखंड वापसी, रूस के येकातेरिनबर्ग में हिरासत में था युवक
रूस के येकातेरिनबर्ग में हिरासत में झारखंड के मनीष साहू की सकुशल घर वापसी हुई है. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 27, 2026 at 8:00 PM IST
रांचीः बतौर पर्यटक रुस गए जमशेदपुर के मनीष साहू की सकुशल वापसी हो गई है. झारखंड सरकार के पहल पर रुस के येकातेरिनबर्ग में हिरासत में रखे गए भारतीय नागरिक मनीष साहू की सुरक्षित वापसी हो गई है.
29 वर्षीय मनीष साहू के घर वापसी की पुष्टि राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने किया है. मनीष साहू इस साल 6 अक्टूबर को पर्यटक के रूप में रूस गए थे और येकातेरिनबर्ग में रह रहे थे. 27 अक्टूबर 2026 के बाद परिवार से संपर्क टूटने पर उनकी माता नीलम साहू (साई मंदिर के निकट, परुडीह, सोको कॉलोनी, मकान संख्या 146/1, जमशेदपुर) ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष में शिकायत दर्ज कराई थी. मनीष साहू ने स्वयं विभाग को सूचित किया कि स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया था. उन्होंने कथित दुर्व्यवहार, झूठे आरोप और दबाव की बात कही थी.
राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने की पहल
इस मामले में राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने 29 अक्टूबर 2026 को प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स रांची, भारतीय दूतावास मॉस्को और संबंधित अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से जानकारी दी तथा तत्काल कांसुलर एवं कानूनी सहायता का अनुरोध किया. 2 नवंबर 2026 को भारतीय दूतावास, मॉस्को ने सूचित किया कि यह मामला भारतीय महावाणिज्य दूतावास, येकातेरिनबर्ग के क्षेत्राधिकार में आता है और अनुरोध को वहां अग्रसारित कर दिया गया है.
3 नवंबर 2026 को भारतीय महावाणिज्य दूतावास, येकातेरिनबर्ग के अधिकारियों ने टेम्पोरेरी डिटेंशन सेंटर फॉर फोरेन सिटीजन प्रोयेज़्ड गोरनिस्तोव 15, येकातेरिनबर्ग में मनीष साहू से मुलाकात की और कांसुलर सहायता प्रदान की. उनके शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य और संतोषजनक पाई गई, जिसकी पुष्टि उन्होंने स्वयं भी की. निरोध केंद्र के प्रमुख द्वारा जारी आदेश में उन्हें प्रशासनिक अपराध का दोषी मानते हुए 4,000 रूबल का जुर्माना और रूसी संघ से अनिवार्य निष्कासन का आदेश दिया गया था.
9 नवंबर 2026 को न्यायिक बेलीफ ने मामले की समीक्षा के बाद 25 नवंबर 2026 को ताशकंद मार्ग से प्रस्थान की अनुमति दी. तत्पश्चात मनीष साहू ताशकंद के रास्ते दिल्ली के लिए रवाना हुए जिसमें भारतीय महावाणिज्य दूतावास का सहयोग मिला. राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने भारतीय महावाणिज्य दूतावास, येकातेरिनबर्ग और संबंधित सभी अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है.
विभाग ने विदेश में फंसे झारखंड के नागरिकों की सुरक्षा और समयबद्ध सहायता सुनिश्चित करना की बचनबद्धता दुहराते हुए रूस जाने वाले श्रमिकों और पर्यटकों से अपील की गई है कि वे वैध वीजा, रोजगार अनुबंध और भर्ती एजेंसियों का सत्यापन अवश्य कराएं तथा पासपोर्ट जब्ती, अवैध भर्ती या वीजा नियमों के उल्लंघन जैसी स्थितियों से बचने के लिए भारतीय दूतावास या महावाणिज्य दूतावास से संपर्क बनाए रखें.
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