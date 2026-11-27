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मनीष साहू की सकुशल हुई झारखंड वापसी, रूस के येकातेरिनबर्ग में हिरासत में था युवक

परिजन के साथ मनीष साहू ( ETV Bharat )

रांचीः बतौर पर्यटक रुस गए जमशेदपुर के मनीष साहू की सकुशल वापसी हो गई है. झारखंड सरकार के पहल पर रुस के येकातेरिनबर्ग में हिरासत में रखे गए भारतीय नागरिक मनीष साहू की सुरक्षित वापसी हो गई है.

29 वर्षीय मनीष साहू के घर वापसी की पुष्टि राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने किया है. मनीष साहू इस साल 6 अक्टूबर को पर्यटक के रूप में रूस गए थे और येकातेरिनबर्ग में रह रहे थे. 27 अक्टूबर 2026 के बाद परिवार से संपर्क टूटने पर उनकी माता नीलम साहू (साई मंदिर के निकट, परुडीह, सोको कॉलोनी, मकान संख्या 146/1, जमशेदपुर) ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष में शिकायत दर्ज कराई थी. मनीष साहू ने स्वयं विभाग को सूचित किया कि स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया था. उन्होंने कथित दुर्व्यवहार, झूठे आरोप और दबाव की बात कही थी.