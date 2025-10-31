ETV Bharat / state

शामली में मनीष हत्याकांड का खुलासा; 70 साल के बुजुर्ग के साथ समलैंगिक संबंधों के कारण हुआ था मर्डर, दो आरोपी गिरफ्तार

शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में मनीष की हत्या करने वाले उसके 70 साल के समलैंगिक दोस्त और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू और एक मोबाइल फोन बरामद भी पुलिस ने बरामद किया है.

पुलिस ने की अज्ञात लाश की शिनाख्त: वारदात थाना झिंझाना क्षेत्र में हुई. यहां ऊन भाऊ खेड़ा मार्ग स्थित एक आम के बाग में गुरुवार को एक युवक का शव मिलने सनसनी फैल गई थी. युवक की बाइक सड़क पर पड़ी मिली थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. मृतक की पहचान मनीष (25 वर्ष) निवासी गांव भाऊ खेड़ा थाना झिंझाना के रूप में की गई थी.

समलैंगिक संबंधों के कारण हत्या: शामली पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जांच की शुरुआत में पुलिस को मामला किसी महिला से जुड़ा लगा. पुलिस की जांच आगे बढ़ी, तो परत दर परत सच सामने आ गया. हत्यारोपी राजवीर सिंह (70 वर्ष) ने पुलिस को बताया है कि वह समलैंगिक है. उसके लंबे अर्से से मनीष के साथ संबंध थे. कुछ दिन पहले राजवीर की दोस्ती मुजफ्फरनगर के थाना तीतावी थाना क्षेत्र के गांव पीपलहेड़ा में रहने वाले साहिल नाम के युवक से हो गई. वह उसके साथ भी संबंध बनाने लगा.