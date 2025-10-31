शामली में मनीष हत्याकांड का खुलासा; 70 साल के बुजुर्ग के साथ समलैंगिक संबंधों के कारण हुआ था मर्डर, दो आरोपी गिरफ्तार
शामली पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 4:40 PM IST
शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में मनीष की हत्या करने वाले उसके 70 साल के समलैंगिक दोस्त और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू और एक मोबाइल फोन बरामद भी पुलिस ने बरामद किया है.
पुलिस ने की अज्ञात लाश की शिनाख्त: वारदात थाना झिंझाना क्षेत्र में हुई. यहां ऊन भाऊ खेड़ा मार्ग स्थित एक आम के बाग में गुरुवार को एक युवक का शव मिलने सनसनी फैल गई थी. युवक की बाइक सड़क पर पड़ी मिली थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. मृतक की पहचान मनीष (25 वर्ष) निवासी गांव भाऊ खेड़ा थाना झिंझाना के रूप में की गई थी.
समलैंगिक संबंधों के कारण हत्या: शामली पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जांच की शुरुआत में पुलिस को मामला किसी महिला से जुड़ा लगा. पुलिस की जांच आगे बढ़ी, तो परत दर परत सच सामने आ गया. हत्यारोपी राजवीर सिंह (70 वर्ष) ने पुलिस को बताया है कि वह समलैंगिक है. उसके लंबे अर्से से मनीष के साथ संबंध थे. कुछ दिन पहले राजवीर की दोस्ती मुजफ्फरनगर के थाना तीतावी थाना क्षेत्र के गांव पीपलहेड़ा में रहने वाले साहिल नाम के युवक से हो गई. वह उसके साथ भी संबंध बनाने लगा.
राजवीर और साहिल को दी थी धमकी: पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जब यह बात मनीष को पता चली, तो वह दोनों धमकाने लगा. उसने कहा कि वह सबको बताएगा. इस वजह से दोनों ने मनीष की हत्या करने का प्लान बनाया. प्लान के मुताबिक 30 जून को साहिल और राजवीर बाइक पर सवार होकर मनीष के घर गए. वह उस वक्त वह घर पर मौजूद नहीं था. जब मनीष को पता चला, तो वह उन दोनों को तलाश करता हुआ एक आम के बाग में आ गया.
चाकू से ताबड़तोड़ वार करके हत्या की: आते ही उसने झगड़ा शुरू कर दिया. इस वक्त राजवीर ने मनीष के हाथ पकड़ लिए और साहिल ने मनीष के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार किये. दोनों ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद हत्यारोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने हत्यारोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू, एक काला बैग और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. दोनों को कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया.
यह भी पढ़ें- यूपी में मोंथा चक्रवात का कहर; रायबरेली और मिर्जापुर में किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद, सरकार से मदद की आस