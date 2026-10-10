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मणिपुर से कांग्रेस सांसद यौन उत्पीड़न मामलाः रोहतक में भाजपा ने कांग्रेस भवन के सामने किया प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी

मणिपुर से कांग्रेस सांसद यौन उत्पीड़न मामला ( ETV Bharat )

रोहतक: भारतीय जनता पार्टी ने यौन उत्पीड़न मामले में दोषी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को लेकर शनिवार को रोहतक में कांग्रेस भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन की अगुवाई पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने की. इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यौन उत्पीड़न मामले में चुप्पी पर सवाल खड़े किए गए. वहीं, कांग्रेस भवन में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की.

2 घंटे तक चलती रही नारेबाजीः भाजपा के विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता भी कांग्रेस भवन में एकजुट होना शुरू हो गए. कुछ देर के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता, भाजपा की ओर से लगाए गए टैंट के नीचे जाकर बैठ गए. बाद में भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस भवन के सामने लगाए गए टैंट में धरने पर बैठ गए और कांग्रेस व राहुल गांधी के खिलाफ भाषण व नारेबाजी शुरू कर दी. उधर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी लगातार भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की. दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच करीब 2 घंटे तक नारेबाजी चलती रही.

प्रदर्शन में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता (ETV Bharat) प्रदर्शन में कई नेता हुए शामिलः शनिवार को भाजपा कार्यकर्ता व नेता रोहतक में श्रीराम रंगशाला के सामने एकत्रित हुए और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस भवन के सामने पहुंचे. इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. इस प्रदर्शन की अगुवाई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने की. प्रदर्शन में प्रमुख तौर पर पूर्व मंत्री कविता जैन, पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर व पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी शामिल हुई. कांग्रेस ने भाजपा के प्रदर्शन का दिया जवाब (ETV Bharat) सोनिया और प्रियंका को घेराः प्रदर्शन के दौरान संबोधन में डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि "कांग्रेस सांसद के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी पाए जाने के बावजूद राहुल गांधी चुप हैं. महिला अधिकारों की बात करने वाली सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी इस गंभीर मामले पर जवाब क्यों नहीं दे रही, क्या कांग्रेस का महिला सम्मान केवल राजनीतिक दिखावा है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान से समझौता करने वालों को देश की नारी शक्ति माफ नहीं करेगी. डॉ. गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वह पीड़ित छात्राओं के साथ खड़ी है या आरोपों से घिरे अपने सांसद के बचाव में. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी (ETV Bharat)