मणिपुर से कांग्रेस सांसद यौन उत्पीड़न मामलाः रोहतक में भाजपा ने कांग्रेस भवन के सामने किया प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी

मणिपुर से कांग्रेस सांसद यौन उत्पीड़न मामलाः रोहतक में भाजपा ने कांग्रेस भवन के सामने किया प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी
मणिपुर से कांग्रेस सांसद यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया.
Published : October 10, 2026 at 8:28 PM IST
रोहतक: भारतीय जनता पार्टी ने यौन उत्पीड़न मामले में दोषी मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को लेकर शनिवार को रोहतक में कांग्रेस भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन की अगुवाई पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने की. इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यौन उत्पीड़न मामले में चुप्पी पर सवाल खड़े किए गए. वहीं, कांग्रेस भवन में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की.
2 घंटे तक चलती रही नारेबाजीः भाजपा के विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता भी कांग्रेस भवन में एकजुट होना शुरू हो गए. कुछ देर के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता, भाजपा की ओर से लगाए गए टैंट के नीचे जाकर बैठ गए. बाद में भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस भवन के सामने लगाए गए टैंट में धरने पर बैठ गए और कांग्रेस व राहुल गांधी के खिलाफ भाषण व नारेबाजी शुरू कर दी. उधर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी लगातार भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की. दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच करीब 2 घंटे तक नारेबाजी चलती रही.
प्रदर्शन में कई नेता हुए शामिलः शनिवार को भाजपा कार्यकर्ता व नेता रोहतक में श्रीराम रंगशाला के सामने एकत्रित हुए और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस भवन के सामने पहुंचे. इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. इस प्रदर्शन की अगुवाई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने की. प्रदर्शन में प्रमुख तौर पर पूर्व मंत्री कविता जैन, पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर व पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी शामिल हुई.
सोनिया और प्रियंका को घेराः प्रदर्शन के दौरान संबोधन में डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि "कांग्रेस सांसद के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी पाए जाने के बावजूद राहुल गांधी चुप हैं. महिला अधिकारों की बात करने वाली सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी इस गंभीर मामले पर जवाब क्यों नहीं दे रही, क्या कांग्रेस का महिला सम्मान केवल राजनीतिक दिखावा है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान से समझौता करने वालों को देश की नारी शक्ति माफ नहीं करेगी. डॉ. गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वह पीड़ित छात्राओं के साथ खड़ी है या आरोपों से घिरे अपने सांसद के बचाव में.
'सीजेपी वाले अराजक माहौल बनाने काम कर रहे हैं': बाद में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि देश में कांग्रेस नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन और आम आदमी पार्टी समर्थित सीजेपी अराजक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा उनके भ्रमजाल और राष्ट्रविरोधी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव दर चुनाव जनता का भरोसा खोने के कारणों को समझने और अपने कार्यकर्ताओं का सामना करने में नाकाम साबित हो रही है. देश की जनता ने उन्हें हर मौके पर नकारते हुए यह अहसास करवा दिया है कि जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है.
विपक्षी नेता संविधान के नाम पर लोकतंत्र को दे रहे हैं चुनौती: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी नेता संविधान के नाम पर लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं और झूठ फैलाकर जनादेश का अपमान कर रहे हैं. पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष कुमार ग्रोवर ने भी कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी को निशाने पर लिया. उधर, रोहतक जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के प्रधान कुलदीप केडी ने कांग्रेस भवन के बाहर भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाया.
क्या है मामलाः भाजपा नेताओं का आरोप है कि जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर और इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को 11 छात्राओं से यौन उत्पीड़न मामले में दोषी पाया गया है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की इंटरनल कमेटी की जांच के निष्कर्ष के आधार पर उसे बर्खास्त कर दिया गया है.