मणिमहेश यात्रा पर जा रहे दो श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, क्रैश बैरियर से टकराई बाइक, खाई में गिरे दोनों युवक
पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और मामले में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 6:08 PM IST
चंबा: मणिमहेश यात्रा के लिए भरमौर जा रहे पंजाब के दो श्रद्धालुओं की सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसा चंबा-भरमौर नेशनल हाईवे-154ए पर दुनाली और गैहरा के बीच बनोगी के पास शनिवार देर रात हुआ. तेज रफ्तार बाइक क्रैश बैरियर से टकरा गई. टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरे. जानकारी के अनुसार, दोनों श्रद्धालु पंजाब के रहने वाले थे और बाइक से मणिमहेश यात्रा के लिए भरमौर की ओर जा रहे थे. बनोगी के पास तीखे मोड़ पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर क्रैश बैरियर से टकरा गई. टक्कर के बाद दोनों युवक करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरे.
रात में शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी. इसके बाद गैहरा पुलिस चौकी की टीम घटनास्थल पर पहुंची. रात के अंधेरे और दुर्गम जगह होने के कारण रेस्क्यू में काफी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस और स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को खाई से बाहर निकाला. दोनों को एंबुलेंस की मदद से चंबा अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और मामले में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील
एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. मणिमहेश यात्रा के दौरान बढ़ी आवाजाही को देखते हुए उन्होंने श्रद्धालुओं से पहाड़ी और घुमावदार सड़कों पर वाहन सावधानी से चलाने तथा रात के समय विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.
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