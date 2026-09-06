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100 रुपये में हेली टैक्सी के जरिए मणिमहेश की यात्रा करने का मौका, जानें कैसे

मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को 100 रुपये में हेलिकॉप्टर से गौरीकुंड जाने का मौका मिल रहा है.

100 रुपये में हेली टैक्सी के जरिए मणिमहेश की यात्रा करने का मौका
100 रुपये में हेली टैक्सी के जरिए मणिमहेश की यात्रा करने का मौका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 2:37 PM IST

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Updated : September 6, 2026 at 2:50 PM IST

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चंबा: श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के पास 100 रुपये में हेलिकॉप्टर से मणिमहेश के दर्शन करने का मौका है. 19 सितंबर तक मणिमहेश यात्रा आयोजित की जा रही है. यात्रा अवधि के दौरान प्रत्येक सप्ताह रेड क्रॉस लक्की ड्रॉ निकाला जा रहा है और चयनित विजेता को भरमौर से गौरीकुंड तक हेली टैक्सी से यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है. लक्की ड्रॉ टिकट की कीमत 100 रुपये निर्धारित की गई है. इच्छुक श्रद्धालु एवं आमजन टिकट उपमंडल अधिकारी कार्यालय भरमौर और तहसील कार्यालय होली से प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन टिकट खरीदने की सुविधा भी उपलब्ध है.

रेड क्रॉस के पिछले लक्की ड्रॉ में भरमौर स्थित रेहला गांव के निवासी नवीन को विजेता घोषित किया गया है. विजेता नवीन कुमार को भरमौर से गौरीकुंड तक हेली टैक्सी के माध्यम से यात्रा करने का अवसर मिलेगा. एसडीएम भरमौर अजय कुमार सिंह ने विजेता नवीन कुमार को बधाई देते हुए कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत टिकट का सत्यापन करने के बाद उन्हें हेली टैक्सी यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी. श्रद्धालुओं और आमजन से अपील है कि रेड क्रॉस लक्की ड्रॉ में बढ़-चढ़कर भाग लें. कोई भी श्रद्धालु रेड क्रॉस सोसायटी की पर्ची उपमंडल मुख्यालय भरमौर या फिर स्वास्थ्य विभाग के लगे कैंप में तैनात स्टाफ से हासिल कर सकता है.

हवाई यात्रा का मौका मिलने पर जताई खुशी

मणिमहेश यात्रा के दौरान रेड क्रॉस सोसायटी के माध्यम से लक्की ड्रा में हैली टैक्सी की सुविधा हासिल करने वाले नवीन काफी गदगद है. नवीन ने बताया कि 'आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण हवाई यात्रा के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन रेड क्रॉस सोसायटी की पर्ची कटवाकर हवाई सफर का मौका मिल गया है.'

हड़सर से करना पड़ता है पैदल सफर

राधाष्टमी तक आयोजित हो रही उत्तरी भारत की सबसे बड़ी पवित्र मणिमहेश यात्रा का पड़ाव भी किसी बड़े रोमांच से कम नहीं है. चंबा से भरमौर और फिर यात्रा के मुख्य पड़ाव हड़सर तक वाहन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है. चंबा से भरमौर तक 75 किलोमीटर जबकि भरमौर से हड़सर 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. हड़सर से श्रद्धालु पैदल या फिर हेली टैक्सी के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं. हेली टैक्सी की सुविधा दो जगह से उपलब्ध है. एक विकल्प भरमौर से गौरीकुंड, जबकि दूसरा विकल्प होली से गौरीकुंड है. हेली टैक्सी का भरमौर से गौरीकुंड तक के लिए 3828, जबकि होली से गौरीकुंड तक 6255 रुपये का किराया निर्धारित है. हड़सर से मणिमहेश की पैदल दूरी 14 किलोमीटर के करीब है.

हडसर से डल झील तक तेरह किलोमीटर का पैदल रास्ता टेड़ी मेढ़ी पगडंडियों और नालों से होकर निकलता है, जैसे-जैसे डल झील की ओर पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है. बहरहाल, शारीरिक तौर पर फिट श्रद्धालुओं को ही यात्रा करने की सलाह दी जाती है.

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Last Updated : September 6, 2026 at 2:50 PM IST

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