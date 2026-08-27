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मणिमहेश यात्रा 2026: पहले दिन 253 श्रद्धालुओं ने की पैदल यात्रा, 137 ने ली हेली टैक्सी

मणिमहेश यात्रा के दौरान भारी बारिश या भूस्खलन की स्थिति में श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग भी तैयार किया है.

Manimahesh Yatra 2026
मणिमहेश यात्रा 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 10:13 AM IST

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भरमौर: श्री मणिमहेश यात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है. श्रद्धालुओं के लिए पैदल और हैली टैक्सी से भी यात्रा की सुविधा उपलब्ध है. हड़सर से मणिमहेश तक के पैदल यात्रा मार्ग से 253 श्रद्धालु मणिमहेश के लिए रवाना हुए तो वहीं भरमौर से गौरीकुंड के लिए हैली टैक्सी सेवा के माध्यम से 36 उड़ानें संचालित की गईं, जिनमें 137 श्रद्धालुओं ने हवाई सेवा का लाभ उठाते हुए यात्रा की.

एसडीएम अजय कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए मणिमहेश आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं से अपील की कि वे यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें. उन्होंने श्रद्धालुओं से मौसम एवं यात्रा मार्ग की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने और प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी एडवाइजरी का पालन करने का भी आग्रह किया.

Manimahesh Yatra 2026
श्री मणिमहेश के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना (FILE, ETV Bharat)

मणिमहेश यात्रा के लिए 26 लंगर संस्थाओं ने ली अनुमति

एसडीएम भरमौर अजय कुमार सिंह ने बताया कि, 26 अगस्त तक श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान लंगर लगाने के लिए 26 लंगर संस्थाओं ने उपमंडल अधिकारी कार्यालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली है. उन्होंने कहा कि श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान लंगर लगाने के इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थाएं 31 अगस्त से पहले उपमंडल अधिकारी कार्यालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने सभी इच्छुक संस्थाओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुमति लेने की अपील की है.

ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य

एसडीएम अजय कुमार सिंह ने कहा कि, "श्री मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है. श्रद्धालु यात्रा पर जाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट www.manimaheshyatra.hp.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाएं. बिना ऑनलाइन पंजीकरण के किसी भी श्रद्धालु को यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा से पूर्व अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं और पंजीकरण से संबंधित आवश्यक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से ही प्राप्त करें."

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