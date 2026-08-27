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मणिमहेश यात्रा 2026: पहले दिन 253 श्रद्धालुओं ने की पैदल यात्रा, 137 ने ली हेली टैक्सी

भरमौर: श्री मणिमहेश यात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है. श्रद्धालुओं के लिए पैदल और हैली टैक्सी से भी यात्रा की सुविधा उपलब्ध है. हड़सर से मणिमहेश तक के पैदल यात्रा मार्ग से 253 श्रद्धालु मणिमहेश के लिए रवाना हुए तो वहीं भरमौर से गौरीकुंड के लिए हैली टैक्सी सेवा के माध्यम से 36 उड़ानें संचालित की गईं, जिनमें 137 श्रद्धालुओं ने हवाई सेवा का लाभ उठाते हुए यात्रा की.

एसडीएम अजय कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए मणिमहेश आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं से अपील की कि वे यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें. उन्होंने श्रद्धालुओं से मौसम एवं यात्रा मार्ग की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने और प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी एडवाइजरी का पालन करने का भी आग्रह किया.