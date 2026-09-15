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मणिमहेश यात्रा के लिए भरमौर पहुंचे जेएंडके के भद्रवाह से आए श्रद्धालु, इनके आते ही क्यों रुक जाती है हेलिकॉप्टर सेवा

चंबा: श्री मणिमहेश यात्रा-2026 के तहत भद्रवाह से आने वाले श्रद्धालुओं के भरमौर पहुंचने पर प्रशासन ने हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन में अस्थायी बदलाव किया है. श्रद्धालुओं की सुविधा और यात्रा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर दोपहर से 16 सितंबर तक भरमौर हेलीपैड से संचालित हेलीकॉप्टर उड़ानें स्थगित रहेंगी.

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि 14 सितंबर को भद्रवाह से आने वाले श्रद्धालुओं के भरमौर पहुंचने के साथ ही भरमौर हेलीपैड से हेलीकॉप्टर की उड़ानों को रोकना पड़ा है. यह व्यवस्था 16 सितंबर तक जारी रहेगी. भद्रवाह से आए श्रद्धालुओं के श्री मणिमहेश के लिए रवाना होने के बाद भरमौर हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सेवा को सामान्य रूप से संचालित किया जाएगा.

हालांकि, इस दौरान होली हेलीपैड से संचालित हेलीकॉप्टर सेवा जारी रहेगी. यात्रियों और श्रद्धालुओं को होली हेलीपैड से हेली टैक्सी सुविधा का लाभ मिलता रहेगा. उपायुक्त ने श्रद्धालुओं एवं यात्रियों से अपील की है कि वो इस अस्थायी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं. उन्होंने यात्रा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन और श्री मणिमहेश ट्रस्ट का सहयोग करने का भी आग्रह किया है.

भद्रवाह से पहुंचते हैं सैकड़ों श्रद्धालु

बता दें कि जेएंडके के भद्रवाह से मणिमहेश यात्रा पर काफी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं. चूंकि राधाष्टमी के 19 सितंबर को होने वाले शाही स्नान से ठीक एक दिन यानी अठारह सितंबर को मणिमहेश पहुंचना है. ये श्रद्धालु मणिमहेश तक रास्ते में कुछ जगहों पर विश्राम करते हैं. इसी परंपरा के तहत हेलीपेड ग्राउंड भरमौर में भी श्रद्धालु तीन दिन रुकते हैं. इस दौरान ये पूजा अर्चना भी करते हैं. बहरहाल इस परंपरा के निर्वहन में कोई व्यावधान न हो, इसीलिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ानें सोलह सितंबर तक स्थगित कर दी गई हैं. भगवान शिवजी का एक बहुत ही प्रचलित भजन है "पहला डेरा लाया शिवजी चंबे रे चौगाना, दूजा लाया भरभौरा", इन्हीं को समर्पित माना जाता है.