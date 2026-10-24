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शहर का सितारा बनकर चमकेगा कोरबा का मानिकपुर पोखरी, 45 करोड़ से भव्य पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी

मानिकपुर पोखरी के सितारे होंगे बुलंद ( ETV Bharat )

कोरबा: शहर के हृदय स्थल में स्थित ऐतिहासिक मानिकपुर पोखरी जल्द ही एक पर्यटन और मनोरंजन केंद्र के रूप में नजर आएगी. जिला प्रशासन और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) की संयुक्त पहल से इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है. पहले इस योजना का बजट 11 करोड़ रुपये तय किया गया था, जिसे अब विस्तृत स्वरूप देते हुए बढ़ाकर 45 करोड़ रुपये कर दिया गया है. परियोजना का निर्माण कार्य नए साल में जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है.

मानिकपुर पोखरी के सितारे होंगे बुलंद सालों पहले मानिकपुर पोखरी के प्रोमोशन और एक नई चौपाटी बनाने की योजना पर नगर पालिक निगम ने काम शुरू किया. जिला प्रशासन भी ये मानता है कि यह योजना लंबे वक्त से पाइपलाइन में रही. शहर के लिए मानिकपुर पोखरी पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुप्रतीक्षित योजना है. शहर के करीब ही पर्यटन क्षेत्र विकसित होने से कोरबा के लोगों को नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन शहर के पास मिल पाएगा. कोरबा में पहले से ही कई पर्यटन केंद्र हैं जो टूरिस्टों की पहली पसंद हुआ करते हैं. अब एक नया पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है, जो शहर के बिल्कुल करीब होगा, जहां पहुंचना आसान होगा.