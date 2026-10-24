शहर का सितारा बनकर चमकेगा कोरबा का मानिकपुर पोखरी, 45 करोड़ से भव्य पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी
परियोजना का निर्माण कार्य नए वर्ष में जनवरी माह से शुरू होने की उम्मीद है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2026 at 11:06 AM IST
कोरबा: शहर के हृदय स्थल में स्थित ऐतिहासिक मानिकपुर पोखरी जल्द ही एक पर्यटन और मनोरंजन केंद्र के रूप में नजर आएगी. जिला प्रशासन और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) की संयुक्त पहल से इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है. पहले इस योजना का बजट 11 करोड़ रुपये तय किया गया था, जिसे अब विस्तृत स्वरूप देते हुए बढ़ाकर 45 करोड़ रुपये कर दिया गया है. परियोजना का निर्माण कार्य नए साल में जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है.
मानिकपुर पोखरी के सितारे होंगे बुलंद
सालों पहले मानिकपुर पोखरी के प्रोमोशन और एक नई चौपाटी बनाने की योजना पर नगर पालिक निगम ने काम शुरू किया. जिला प्रशासन भी ये मानता है कि यह योजना लंबे वक्त से पाइपलाइन में रही. शहर के लिए मानिकपुर पोखरी पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुप्रतीक्षित योजना है. शहर के करीब ही पर्यटन क्षेत्र विकसित होने से कोरबा के लोगों को नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन शहर के पास मिल पाएगा. कोरबा में पहले से ही कई पर्यटन केंद्र हैं जो टूरिस्टों की पहली पसंद हुआ करते हैं. अब एक नया पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है, जो शहर के बिल्कुल करीब होगा, जहां पहुंचना आसान होगा.
बंद खदान से निकला पानी झील जैसा कराएगा एहसास
जिले के लिए मानिकपुर पोखरी का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है. यह कभी कोरबा जिले की पहली ओपनकास्ट कोयला खदान हुआ करती थी. लगभग 23 एकड़ में फैली इस खदान में वर्ष 1966 में सोवियत रूस के तकनीकी सहयोग से खनन कार्य शुरू किया गया था. लगभग 24 वर्षों तक निर्बाध उत्खनन के बाद, जब खदान की गहराई 100 मीटर तक पहुँची, तब अचानक भूजल का भारी स्रोत फूट पड़ा. पानी की आवक इतनी तेज थी कि उस समय की आधुनिक पंपिंग प्रणाली भी विफल हो गयी और खदान जलमग्न हो गया.
खदान को करना पड़ा था बंद
आखिरकार 1990-91 में खदान के इस हिस्से को बंद करना पड़ा. भूजल स्त्रोत के कारण वर्तमान में लगभग 1 किलोमीटर लंबी और 300 मीटर चौड़ी यह खदान एक विशाल और खूबसूरत प्राकृतिक झील का रूप ले चुकी है. दूर से देखने पर मानिकपुर पोखरी का पानी हरे रंग का दिखाई पड़ता है, जो की काफी खूबसूरत है.
सालों से अटकी हुई थी परियोजना
मानिकपुर पोखरी के विकास का काम तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू के कार्यकाल में शुरू हुआ था. लेकिन किन्हीं कारणों से परियोजना की फाइल अटक गई थी.
अब कलेक्ट कुणाल दुदावत ने पदभार ग्रहण करने के बाद पोखरी का निरीक्षण किया गया और इस अटकी योजना को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया गया है. मानिकपुर खदान का विस्तार भी किया जाना है. कई गांव को विस्थापित कर माईनिंग का दायरा बढ़ेगा, हाल ही में मानिकपुर खदान विस्तार के लिए पर्यावरणीय जनसुनवाई का भी आयोजन किया जा चुका है. ऐसे में जन सुविधाओं को बढ़ावा देना और खदान विस्तार की अनुमति प्राप्त करना भी एसईसीएल की प्राथमिकता है.
मानिकपुर खदान का विस्तार होगा
कोरबा जिला प्रशासन का मानना है कि शहर के भीतर इस तरह की विशाल जलराशि का पर्यटन के लिए उपयोग न केवल शहरवासियों को मनोरंजन का नया विकल्प देगा. इसके साथ ही कोरबा की औद्योगिक छवि में एक ग्रीन अध्याय जोड़ेगा, वर्तमान में इसका उपयोग केवल निस्तारी और पर्व-त्योहारों पर प्रतिमा विसर्जन तक सीमित था. परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा. पर्यटन केंद्र बनने से स्थानीय युवाओं के लिए आजीविका और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.
मानिकपुर पोखरी में पर्यटकों को मिलने वाली सुविधाएं
- जिपलाइन
- क्लाइंबिंग
- रैपेलिंग वॉल
- रोलर राइडर
- मनोरंजन के साधन
- म्यूजिकल फाउंटेन
- बच्चों के लिए पार्क
- बच्चों के लिए प्ले जोन
- फैमिली चौपाटी
- फ्लोटिंग रेस्तरां
- मॉर्डन कैफेटेरिया
- सेल्फी जोन
- वॉक वे
मानिकपुर पोखरी विकास का जल्द शुरू होगा काम
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने ईटीवी भारत से कहा कि कि मानिकपुर तालाब क्लोज्ड माइंस डेवेलपमेंट का विकास एक अत्याधुनिक वाटर बॉडी और उसके साथ एम्यूजमेंट सेंटर और पार्क डेवलपमेंट के माध्यम से एसईसीएल के माइन क्लोजर प्लान के तहत किया जा रहा है. इसमें लगभग 40 करोड़ से अधिक की लागत का प्लान एसईसीएल ने प्रस्तुत किया है. वर्तमान में इसका निविदा प्रस्तुत किया जा रहा है. उम्मीद है कि आने वाले 3 महीने के भीतर इसका वर्क आर्डर जारी करके काम प्रारंभ कराया जाएगा.