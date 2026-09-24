मानिकपुर खदान विस्तार: भूविस्थापितों ने उठाई पुरानी मांगों के समाधान की मांग
25 सितंबर को मानिकपुर खदान विस्तार पर जनसुनवाई है. भूविस्थापितों ने जनसुनवाई स्थगित करने की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 24, 2026 at 7:57 AM IST
कोरबा: मानिकपुर खदान विस्तार परियोजना को लेकर प्रभावित 8 गांवों के ग्रामीण अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर जनरल मैनेजर कार्यालय के सामने धरने पर बैठे. इसके बाद बुधवार शाम को टीपी नगर स्थित प्रेस क्लब तिलक भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया. भूविस्थापितों ने पुरानी समस्याओं का समाधान किए बिना जनसुनवाई के आयोजन का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि एसईसीएल लगातार उनके साथ भेदभाव कर रहा है. अब तक यह स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है कि कितने मकानों को तोड़ने का मूल्यांकन हुआ है. कितना मुआवजा मिलेगा. कुछ मांगे तो 1964 से लेकर अब तक लंबित है.
विकास विरोधी नहीं लेकिन लंबित मांगों का पूरा किया जाए
भूमि स्थापित संगठन की ओर से प्रेस वार्ता में मौजूद अमन पटेल का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं बल्कि उनका विरोध दशकों पुराने लंबित अधिकारों और न्यायोचित समाधान के बिना प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर है. 1963-64 में मानिकपुर क्षेत्र के कई किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई थीं. इतने साल बीत जाने के बाद भी कई प्रभावित परिवार मुआवजा, विस्थापन के बाद रोजगार और पुनर्वास जैसे मामलों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं. पूर्व में 21 अगस्त 2026 को प्रस्तावित जनसुनवाई विरोध के बाद स्थगित हो गई थी. जिसके बाद अब 25 सितंबर 2026 की नई तारीख निर्धारित की गई है. सवाल यह है कि जब तक पुरानी समस्याएं लंबित हैं, तब तक नई जनसुनवाई को केवल एक औपचारिक प्रक्रिया क्यों बनने दिया जाए. जनसुनवाई से पहले लंबित मामलों पर ठोस कार्रवाई और समयबद्ध कार्ययोजना सामने आनी चाहिए.
समिति का निर्णय है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक जन सुनवाई को स्थगित किया जाए-अमन पटेल, भू विस्थापित
निजी ठेका कंपनियों और रोजगार पर सवाल
ग्रामीणों का आरोप है कि स्थायी रोजगार के मामलों के समाधान से पहले निजी ठेका कंपनियों के माध्यम से रोजगार की प्रक्रिया चलाई जा रही है. जो कि मात्र दिखावा प्रतीत होती है. इसके अलावा, काम कर रहे युवाओं और वाहन चालकों की सुरक्षा राशि, लाइसेंस व अन्य शर्तों की निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है, ताकि किसी का आर्थिक शोषण न हो.
पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बरकरार
ग्रामीणों ने भिलाईखुर्द, दर्रीपारा और कोरबा-चांपा मुख्य मार्ग के पास स्थित बंजरंग चौक के आसपास धूल, राखड़ के गुबार और पर्यावरण पर पड़ रहे बुरे प्रभावों का मुद्दा उठाया है. उनका आरोप है कि बंद हुई खदान के समतलीकरण की बजाय वहां राखड़ का पहाड़ बना दिया गया है, जिससे क्षेत्र की हवा, फसलें और हसदेव नदी का जल दूषित हो रहा है.
प्रशासन और प्रबंधन से लगाई गुहार
ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि उनका संघर्ष किसी व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ नहीं है. बल्कि वे एसईसीएल प्रबंधन, जिला प्रशासन और प्रभावित ग्रामीणों के बीच एक औपचारिक बैठक चाहते हैं. हर परिवार के लंबित मामलों की सूची बनाकर पारदर्शी तरीके से उनके निराकरण की समयसीमा घोषित की जानी चाहिए. ताकि विकास की इस प्रक्रिया में किसी भी प्रभावित परिवार के अधिकारों की अनदेखी न हो.