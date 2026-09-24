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मानिकपुर खदान विस्तार: भूविस्थापितों ने उठाई पुरानी मांगों के समाधान की मांग

कोरबा: मानिकपुर खदान विस्तार परियोजना को लेकर प्रभावित 8 गांवों के ग्रामीण अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर जनरल मैनेजर कार्यालय के सामने धरने पर बैठे. इसके बाद बुधवार शाम को टीपी नगर स्थित प्रेस क्लब तिलक भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया. भूविस्थापितों ने पुरानी समस्याओं का समाधान किए बिना जनसुनवाई के आयोजन का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि एसईसीएल लगातार उनके साथ भेदभाव कर रहा है. अब तक यह स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है कि कितने मकानों को तोड़ने का मूल्यांकन हुआ है. कितना मुआवजा मिलेगा. कुछ मांगे तो 1964 से लेकर अब तक लंबित है.

विकास विरोधी नहीं लेकिन लंबित मांगों का पूरा किया जाए

भूमि स्थापित संगठन की ओर से प्रेस वार्ता में मौजूद अमन पटेल का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं बल्कि उनका विरोध दशकों पुराने लंबित अधिकारों और न्यायोचित समाधान के बिना प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर है. ​1963-64 में मानिकपुर क्षेत्र के कई किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई थीं. इतने साल बीत जाने के बाद भी कई प्रभावित परिवार मुआवजा, विस्थापन के बाद रोजगार और पुनर्वास जैसे मामलों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं. पूर्व में 21 अगस्त 2026 को प्रस्तावित जनसुनवाई विरोध के बाद स्थगित हो गई थी. जिसके बाद अब 25 सितंबर 2026 की नई तारीख निर्धारित की गई है. सवाल यह है कि जब तक पुरानी समस्याएं लंबित हैं, तब तक नई जनसुनवाई को केवल एक औपचारिक प्रक्रिया क्यों बनने दिया जाए. जनसुनवाई से पहले लंबित मामलों पर ठोस कार्रवाई और समयबद्ध कार्ययोजना सामने आनी चाहिए.