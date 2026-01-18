ETV Bharat / state

मणिकर्णिका घाट मामले पर भड़के अजय राय, कहा- अगर वीडियो AI जेनरेटेड, तो सरकार सुरक्षित मूर्तियों को लाए सामने

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मणिकर्णिका घाट की मूर्तियों पर कहाकि सरकार झूठी एफआईआर न कराए. ( ETV Bharat )

उन्होंने कहाकि बाबा विश्वनाथ के दरबार का अक्षय वट वृक्ष कटवाया कि नहीं, सरकार इसका जवाब दे. क्या उसे भी कहेंगे कि एआई से, वो वृक्ष भी हटवा दिया. कहां गई लक्ष्मीनारायण की मूर्ति, कहां गई भगवान शनिदेव की मूर्ति, क्या उसे भी कह देंगे कि एआई से हटवा दी गई.

प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जहां मां पार्वती की मणि गिरी, जिसके बाद उस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा. ये सरकार अहिल्याबाई होल्कर की 300 वीं जयंती मनाती है. अब उन्हीं की बनाई हुई विरासत को बुलडोजर से बुलडोज करने का ये सरकार काम कर रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस आए थे, तो कहते थे कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन उसी गंगा में आज गंदगी फैलाई जा रही है और सरकार सफाई के झूठे दावे कर रही है.

उन्होंने कहा कि मैं बनारस का रहने वाला हूं. हर मंदिर में मैं जाता रहा हूं. हर स्थान मुझे मालूम है. यहां पर मां अहिल्याबाई होल्कर ने जीर्णोद्धार कराया. अब वहां की मूर्तियों को नष्ट किया जा रहा है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बनारस के मणिकर्णिका घाट पर पर मूर्तियों को तोड़े जाने को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा.

कांग्रेस नेता ने कहाकि माता अहिल्याबाई होल्कर की टूटी हुई मूर्तियां उनके ट्रस्ट ने ही जारी की हैं. यशवंत राव होल्कर, जो उनके परिवार के हैं. उन्होंने ट्रस्ट के लेटरपैड पर जारी किया है. क्या ये भी एआई जेनरेटेड हैं? क्या सरकार अहिल्याबाई होल्कर के परिजनों पर एफआईआर दर्ज करेंगे? एक साल में ही अयोध्या के रामपथ में दरारें पड़ गई हैं. ये व्यापारियों की सरकार है. सिर्फ व्यापारियों का ही भला करती है.

प्रदेश अध्य्क्ष अजय राय ने कहा कि मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि अगर सरकार कहती है कि मूर्तियां तोड़े जाने के वीडियो एआई जेनरेटेड हैं, तो सरकार उन मूर्तियों को सामने प्रस्तुत कर दे. अगर योगी जी में थोड़ी भी सच्चाई है, तो आपको गुरुधाम मंदिर जाना चाहिए था. आपको मीडिया को दिखाना चाहिए था कि मूर्तियां सुरक्षित हैं.

राय ने कहाकि योगी को चाहिए था कि माता अहिल्याबाई की मूर्तियां सुरक्षित हैं उन्हें दिखाया जाए. ये कांग्रेस पार्टी और मेरी मांग है. आप बनारस में बाबा विश्वनाथ के दरवार में जाकर झूठ बोलते हो. आप राम मंदिर में जाकर झूठ बोलते हो. ये सरकार व्यापारियों की सरकार है, कैसे व्यापारियों को फायदा हो, इन्हें वही काम करना है. सरकार को विकास करना चाहिए ये विनाश कर रही है. अपनी धरोहर और अपनी विरासत को ही ये सरकार खत्म कर रही है, जबकि उन्हें संरक्षित कर विकास करना चाहिए था.

उन्होंने कहाकि गुजरात के ठेकेदारों को सारा काम देकर उनकी जेब भरी जा रही है. कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी और इस मुद्दे को उठाएगी कि यह सरकार धार्मिक स्थलों को बर्बाद कर रही है. इनका व्यवसायीकरण कर रही है. व्यापारियों को लाभ दे रही है. ये सिर्फ वोट के लिए हो रहा है. सरकार बनाने के लिए हो रहा है.