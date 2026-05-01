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मणिकर्ण में दो साल बाद भी नहीं बन पाई सुरक्षा दीवार, बाढ़ के डर से सहमे हुए हैं लोग, प्रशासन से लगाई गुहार

अपनी समस्या लेकर मणिकर्ण गांव के लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और अपनी चिंता प्रशासन के सामने रखी.

MANIKARAN VILLAGE SAFETY WALL
मणिकर्ण में अधूरी सुरक्षा दीवार से बढ़ा खतरा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 8:11 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में स्थित मणिकर्ण गांव एक बार फिर बाढ़ के खतरे के साए में है. करीब दो साल पहले आई विनाशकारी बाढ़ के बाद गांव को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार बनाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन आज तक यह कार्य अधूरा है. मानसून नजदीक आते ही ग्रामीणों में डर और चिंता बढ़ती जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि पार्वती नदी के किनारे बनाई जा रही सुरक्षा दीवार आधी-अधूरी हालत में है, जिससे बाढ़ का पानी सीधे गांव की ओर मुड़ सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कभी सीमेंट की कमी तो कभी बजट का बहाना बनाकर काम को टाल जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि अगले दो महीनों में दीवार पूरी नहीं हुई तो इस बार बरसात में गांव को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है.

उपायुक्त कार्यालय पहुंचे ग्रामीण

समस्या से परेशान होकर मणिकर्ण गांव के लोग कुल्लू के ढालपुर स्थित उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और अपनी चिंता प्रशासन के सामने रखी. ग्रामीणों ने मांग की कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा कराया जाए, ताकि गांव को बाढ़ के खतरे से बचाया जा सके.

MANIKARAN VILLAGE SAFETY WALL
उपायुक्त कार्यालय पहुंचे ग्रामीण (ETV BHARAT)

पहले भी हो चुका है नुकसान

स्थानीय निवासी राकेश उपाध्याय ने बताया कि दो साल पहले आई बाढ़ में गांव को भारी नुकसान हुआ था और कई घर इसकी चपेट में आ गए थे. उन्होंने कहा कि अधूरी सुरक्षा दीवार के कारण इस बार खतरा और बढ़ गया है. कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

हर बारिश में खाली करना पड़ता है गांव

महिला मंडल की प्रधान कमला देवी ने बताया कि जैसे ही बारिश शुरू होती है, गांव के लोग डर के कारण अपने घर खाली करने लगते हैं. पिछले दो सालों से लोग अपने सामान को सुरक्षित जगहों जैसे मंदिरों में शिफ्ट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह स्थिति अब असहनीय हो चुकी है और स्थायी समाधान जरूरी है.

जमीन और घर बचाने की चिंता

स्थानीय निवासी सत्यदेव ने बताया कि पिछली बाढ़ में उनका घर क्षतिग्रस्त हो चुका है. यदि इस बार भी बाढ़ आई तो उनकी बची हुई जमीन भी खत्म हो सकती है. उन्होंने कहा कि अगर जमीन ही नहीं बचेगी तो वे अपना घर कहां बनाएंगे. ग्रामीणों ने उपायुक्त से मांग की है कि संबंधित विभाग को तुरंत निर्देश देकर सुरक्षा दीवार का कार्य जल्द पूरा करवाया जाए.

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