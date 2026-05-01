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मणिकर्ण में दो साल बाद भी नहीं बन पाई सुरक्षा दीवार, बाढ़ के डर से सहमे हुए हैं लोग, प्रशासन से लगाई गुहार

मणिकर्ण में अधूरी सुरक्षा दीवार से बढ़ा खतरा ( ETV BHARAT )

कुल्लू: कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में स्थित मणिकर्ण गांव एक बार फिर बाढ़ के खतरे के साए में है. करीब दो साल पहले आई विनाशकारी बाढ़ के बाद गांव को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार बनाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन आज तक यह कार्य अधूरा है. मानसून नजदीक आते ही ग्रामीणों में डर और चिंता बढ़ती जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि पार्वती नदी के किनारे बनाई जा रही सुरक्षा दीवार आधी-अधूरी हालत में है, जिससे बाढ़ का पानी सीधे गांव की ओर मुड़ सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कभी सीमेंट की कमी तो कभी बजट का बहाना बनाकर काम को टाल जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि अगले दो महीनों में दीवार पूरी नहीं हुई तो इस बार बरसात में गांव को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है. उपायुक्त कार्यालय पहुंचे ग्रामीण समस्या से परेशान होकर मणिकर्ण गांव के लोग कुल्लू के ढालपुर स्थित उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और अपनी चिंता प्रशासन के सामने रखी. ग्रामीणों ने मांग की कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा कराया जाए, ताकि गांव को बाढ़ के खतरे से बचाया जा सके. उपायुक्त कार्यालय पहुंचे ग्रामीण (ETV BHARAT) पहले भी हो चुका है नुकसान