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3 साल पहले गिरा स्कूल भवन, अब तक किसी ने नहीं ली सुध, निजी भवन में पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे

2023 में आई आपदा में क्षतिग्रस्त स्कूल भवन ( ETV Bharat )