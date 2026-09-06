3 साल पहले गिरा स्कूल भवन, अब तक किसी ने नहीं ली सुध, निजी भवन में पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे
मामला राजकीय प्राथमिक पाठशाला का है. ग्रामीणों ने स्कूल भवन के मलबे हटाने का आग्रह करते हुए कहा, भवन गिरने से हो सकता है नुकसान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 7:07 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 आई भीषण आपदा का दंश मणिकर्ण घाटी के राजकीय प्राथमिक पाठशाला छन्नीखोड़ के छात्र आज भी झेलने को मजबूर हैं. साल 2023 में आई आपदा के चलते आज भी कई भवन जर्जर अवस्था में हैं और सरकारी संपत्ति की भी अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है. ऐसे में कई क्षतिग्रस्त भवनों में आज भी काम चल रहा है तो कुछ भवन कभी भी क्षतिग्रस्त होने की कगार पर हैं. करीब तीन साल गुजर गए, लेकिन जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी की राजकीय प्राथमिक पाठशाला छन्नीखोड़ के भवन की तस्वीर नहीं बदली. वर्ष 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ स्कूल भवन आज भी मलबे के ढेर में तब्दील है. ऐसे में इस भवन के दोबारा पुनर्निर्माण की बात तो दूर सरकार का जिम्मेदार तंत्र अब तक मलबा तक नहीं हटा पाया है.
निजी भवन में पढ़ रहे विद्यार्थी
स्कूल भवन के मलबे के नीचे स्कूल के डेस्क और अन्य सामान अभी भी दबा पड़ा हुआ है. स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की पढ़ाई एक पुराने निजी भवन के महज दो कमरों में हो रही है. अभिभावकों का कहना है कि निजी भवन भी काफी पुराना है. ऐसे में 32 बच्चों को दो कमरों में पढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं है. अभिभावक बॉबी कुमार ने बताया कि आपदा के बाद से बच्चों की पढ़ाई निजी भवन में चल रही है. हालांकि निजी भवन का किराया नहीं लिया जा रहा है, लेकिन यह पुराना होने के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है.
'अब तक प्रशासन ने नहीं ली सुध'
अभिभावक जया कुमारी ने बताया कि, "पुराने भवन से मलबा हटाने के बारे में भी कई बार शिक्षा विभाग को कहा गया है, लेकिन इस और अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है. शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों से मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल भवन का जल्द पुनर्निर्माण करना चाहिए और और बच्चों के लिए सुरक्षित व्यवस्था करने की व्यवस्था की जानी चाहिए."
2023 के बाद 2025 आपदा में और अधिक क्षति
स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बिट्टू का कहना है कि, "यह भवन साल 2023 में क्षतिग्रस्त हुआ है. कुछ महीने असुरक्षित भवन में ही कक्षाएं लगाई गई. ऐसे में साल 2024 में एक पुराने निजी भवन के दो कमरों में कक्षाएं लगाना शुरू किया. साल 2025 की आपदा के दौरान भवन को और ज्यादा क्षति पहुंची थी. विभाग की ओर से पिछले वर्ष एक टीम आई थी. लेकिन, उसके बाद भवन के पुनर्निर्माण को लेकर अभी तक कुछ नहीं किया गया."
स्कूल भवन के मलबे हटाने की अपील
पंचायत की ओर से उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा को एक मांगपत्र भेजा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. विभाग और प्रशासन को बच्चों की पढ़ाई से जुड़े इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए. क्षतिग्रस्त स्कूल भवन के मलबे को हटाने का भी आग्रह किया गया है. -बलवंत कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत चौंग
क्या कहते हैं उपनिदेशक?
स्कूल में इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो संज्ञान लिया जाएगा. टीम को दोबारा मौके पर भेजकर स्थिति की जानकारी ली जाएगी. उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि बच्चों को सही तरीके से अच्छे भवन में शिक्षा मिल सके. -ज्ञानचंद, उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग कुल्लू
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