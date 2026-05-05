सैलानियों ने लिए मणिकर्ण घूमना हुआ महंगा, कसोल साडा बैरियर पर ₹400 तक बढ़ा प्रवेश शुल्क
SADA ने शुल्क 400 रुपये तक बढ़ाया है. लेकिन ये शुल्क सिर्फ बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 4:58 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत मणिकर्ण घाटी घूमने आने वाले सैलानियों के लिए अब सफर पहले से महंगा हो गया है. जिला कुल्लू के कसोल स्थित साडा बैरियर पर प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई है. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SADA) के इस फैसले के बाद अब बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को ज्यादा शुल्क देना होगा.
कितना बढ़ा शुल्क?
नई दरों के अनुसार अब छोटे वाहनों (कार आदि) के लिए शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है. वहीं बड़े वाहनों के लिए यह शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है. 13 सीटर ट्रैवलर का शुल्क भी 300 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा बसों और ट्रकों के लिए 500 रुपये शुल्क तय किया गया है. यह बढ़ा हुआ शुल्क कसोल के साडा बैरियर पर लिया जा रहा है, जिसके बाद ही पर्यटक मणिकर्ण, तोष, कालगा, खीरगंगा और बरशैणी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की ओर जा सकते हैं.
सिर्फ बाहरी वाहनों से लिया जाएगा शुल्क
यह शुल्क केवल बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लागू किया गया है. हिमाचल प्रदेश के स्थानीय वाहनों को इस शुल्क से छूट दी गई है. दोपहिया वाहनों के लिए भी पहले की तरह 50 रुपये शुल्क निर्धारित है. प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और बाहरी पर्यटकों से मिलने वाली राशि का उपयोग घाटी के विकास में किया जाएगा.
हर साल लाखों वाहन पहुंचते हैं घाटी
मणिकर्ण और कसोल क्षेत्र देश-विदेश के पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. हर साल यहां एक लाख से अधिक पर्यटक वाहन पहुंचते हैं, जबकि गर्मियों के सीजन में यह संख्या हजारों में रोजाना पहुंच जाती है. मणिकर्ण होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन ठाकुर के अनुसार, बढ़ती भीड़ को देखते हुए पार्किंग, सफाई और अन्य सुविधाओं को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है. ऐसे में शुल्क बढ़ाना जरूरी कदम माना जा रहा है.
विकास और सुविधाओं पर होगा खर्च
साडा प्रबंधन के अनुसार, इस शुल्क से मिलने वाली राशि का उपयोग घाटी में पार्किंग व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, सफाई और अन्य जरूरी विकास कार्यों में किया जाएगा। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र की सुंदरता भी बनी रहेगी. साडा के सचिव घनश्याम शर्मा ने बताया कि कसोल और मणिकर्ण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, इसलिए यहां बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना जरूरी है.
पर्यटन पर क्या पड़ेगा असर?
हालांकि शुल्क बढ़ने से कुछ पर्यटकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, लेकिन प्रशासन का मानना है कि बेहतर सुविधाओं और साफ-सफाई के चलते पर्यटन को लंबे समय में फायदा होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस राशि का सही उपयोग किया गया, तो मणिकर्ण घाटी को एक बेहतर और व्यवस्थित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।
कुल मिलाकर मणिकर्ण घाटी का सफर अब थोड़ा महंगा जरूर हो गया है, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाना और क्षेत्र का संतुलित विकास करना है। अब देखना होगा कि यह फैसला पर्यटकों को कितना प्रभावित करता है और विकास कार्यों में कितना असर दिखता है.