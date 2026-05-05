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सैलानियों ने लिए मणिकर्ण घूमना हुआ महंगा, कसोल साडा बैरियर पर ₹400 तक बढ़ा प्रवेश शुल्क

कुल्लू के कसोल स्थित साडा बैरियर ( ETV BHARAT )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत मणिकर्ण घाटी घूमने आने वाले सैलानियों के लिए अब सफर पहले से महंगा हो गया है. जिला कुल्लू के कसोल स्थित साडा बैरियर पर प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई है. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SADA) के इस फैसले के बाद अब बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को ज्यादा शुल्क देना होगा. कितना बढ़ा शुल्क? नई दरों के अनुसार अब छोटे वाहनों (कार आदि) के लिए शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है. वहीं बड़े वाहनों के लिए यह शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है. 13 सीटर ट्रैवलर का शुल्क भी 300 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा बसों और ट्रकों के लिए 500 रुपये शुल्क तय किया गया है. यह बढ़ा हुआ शुल्क कसोल के साडा बैरियर पर लिया जा रहा है, जिसके बाद ही पर्यटक मणिकर्ण, तोष, कालगा, खीरगंगा और बरशैणी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की ओर जा सकते हैं. सिर्फ बाहरी वाहनों से लिया जाएगा शुल्क यह शुल्क केवल बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लागू किया गया है. हिमाचल प्रदेश के स्थानीय वाहनों को इस शुल्क से छूट दी गई है. दोपहिया वाहनों के लिए भी पहले की तरह 50 रुपये शुल्क निर्धारित है. प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और बाहरी पर्यटकों से मिलने वाली राशि का उपयोग घाटी के विकास में किया जाएगा. हर साल लाखों वाहन पहुंचते हैं घाटी