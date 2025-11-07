DU के माता सुंदरी कॉलेज की छात्रा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, कॉलेज ने जताई खुशी
प्रोफेसर हरप्रीत कौर ने बताया कि हम सभी उसकी जीत के लिए दुआ कर रहे हैं. प्रतियोगिता में उनका होना गर्व की बात है.
Published : November 7, 2025 at 10:56 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के माता सुंदरी कॉलेज की छात्रा मनिका विश्वकर्मा, थाईलैंड के बैंकॉक में होने वाले मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली हैं. 21 नवंबर को बैंकाक में प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला होगा. इसको लेकर माता सुंदरी कॉलेज में भी उत्साह का माहौल है. कॉलेज की प्राचार्या प्रोफेसर डॉ. हरप्रीत कौर ने कहा कि मनिका विश्वकर्मा हमारी स्टूडेंट हैं. हमें उनके प्रतियोगिता में शामिल होने पर गर्व है.
उन्होंने कहा कि मनिका हमारे कॉलेज में बीबीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं. पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ रही हैं. हमारे कॉलेज में मनिका को लेकर बड़ा उत्साह है. काफी बच्चे उसके फॉलोअर्स हैं. हम सभी उसकी जीत के लिए दुआ कर रहे हैं. मनिका ने इस साल अगस्त में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब अपने नाम किया था और तब हमने उनके स्वागत में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था. अब वह बैंकॉक में 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए गई हैं. इस प्रतियोगिता में दुनियाभर से 130 प्रतिभागी पहुंची हैं.
बताया कैसी हैं मनिका: प्रोफेसर हरप्रीत कौर ने आगे बताया कि मनिका बहुत ही हंबल स्टूडेंट हैं. वह पढ़ाई में भी काफी रेगुलर रही हैं. चाहे असाइनमेंट जमा करना हो या क्लासेज अटेंड करना, वह सबकुछ जिम्मेदारी से पूरा करती हैं. वह मुझसे अपने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए जब लंबी छुट्टी लेने के लिए आई तो बताया कि मेरी जयपुर में मिस यूनिवर्स के इवेंट को लेकर कुछ तैयारियां होनी हैं. इसके बाद मैंने उनके टीचर को बुलाकर एक महीने की छुट्टी दी. हमें उम्मीद है कि मनिका 21 नवंबर को प्रतियोगिता जीतकर देश और कॉलेज का नाम रोशन करेंगी. बता दें कि, मनिका विश्वकर्मा राजस्थान के श्रीगंगानगर की रहने वाली हैं. वह डीयू के माता सुंदरी कॉलेज में बीबीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं.
