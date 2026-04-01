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आगरा में पिज्जा का लालच देकर किशोरी से दुष्कर्म; होटल के CCTV खंगाल रही पुलिस

DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी है.

आगरा में पिज्जा का लालच देकर किशोरी से दुष्कर्म.
आगरा में पिज्जा का लालच देकर किशोरी से दुष्कर्म. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 10:04 AM IST

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आगरा: सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि आरोपी ने किशोरी को पिज्जा खिलाने का लालच दिया. उसे झांसे से एक होटल में ले गया. जहां पर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया.

बाद में आरोपी ने किशोरी को किसी को कुछ न बताने के लिए धमकी भी दी. जब किशोरी घर पहुंची तो आरोपी की करतूत उसने उजागर की. इस पर पीड़िता के पिता की तहरीर पर सिकंदरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके सिकंदरा पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

मामला एक होटल से जुड़ा है. इसलिए, इस बारे में होटल से रिकॉर्ड, CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्य जुटाए जाएंगे. जिनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र का है. किशोरी के पिता ने सिकंदरा पुलिस को बताया कि बेटी बेहद सहमी थी. असहज दिख रही थी.

उससे पूछा तो उसने जो बताया कि उसे सुनकर पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई. बेटी ने बताया कि आरोपी युवक ने पिज्जा खिलाने और घूमाने का झांसा दिया और साथ लेकर गया.

आरोपी एक होटल में ले गया. जहां पर दुष्कर्म किया. डराया और धमकाया. इस पर ही थाना पर आरोपी के खिलाफ शिकायत देने आए हैं. पीड़ित किशोरी के पिता की तहरीर पर सिकंदरा थाना पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य संगीन धाराओं के साथ ही पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

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