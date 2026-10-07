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दिल्ली: मंगोलपुरी में चाकूबाजी, नाबालिग पर हमला; पैर और पीठ पर किए वार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में चाकूबाजी की एक और घटना सामने आई है. बीती रात N ब्लॉक इलाके में एक नाबालिग युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया. हमले में उसके पैर और पीठ पर चाकू से वार किए गए, जिससे वह घायल हो गया. घटना के बाद घायल नाबालिग को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल शुरुआती जांच में हमले के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, नाबालिग अपने दोस्त के साथ मंगोलपुरी N ब्लॉक स्थित पार्क के पास खड़ा था. इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और कथित तौर पर नाबालिग को पकड़ लिया. आरोप है कि इसके बाद उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए. हमले में वह घायल हो गया. घटना के बाद उसके दोस्तों ने तुरंत घायल नाबालिग को अस्पताल पहुंचाया. संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों ने उसका इलाज किया. उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार बताया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

घायल नाबालिग के दोस्त समीर ने बताया कि वह और उसका दोस्त मंगोलपुरी N ब्लॉक पार्क के पास खड़े थे. इसी दौरान कुछ लोग पीछे से आए और उसके दोस्त का गला पकड़ लिया. इसके बाद आरोपियों ने चाकू निकालकर उस पर कई वार कर दिए. समीर के मुताबिक, वे तुरंत घायल दोस्त को अस्पताल लेकर पहुंचे और उसका इलाज कराया. उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है, हालांकि हमले की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी. पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. इसके लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

वहीं, मंगोलपुरी इलाके में लगातार सामने आ रही चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ रही है. लोगों का कहना है कि ऐसी वारदातों पर रोक लगाने के लिए पुलिस को इलाके में सुरक्षा और गश्त बढ़ाने की जरूरत है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि नाबालिग पर हमला किसने और किस वजह से किया.

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