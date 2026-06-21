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स्वाद भी, सेहत भी! गोरखपुर आम महोत्सव में इस 'शुगर-फ्री' आम ने लूटी महफिल

इस आम महोत्सव में 65 प्रजातियों के आम की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें अमेरिका के शुगर-फ्री आम टॉमी एटकिंस के बारे में लोगों ने विशेषज्ञों से जानकारी ली. इस आम की कीमत 350 प्रति पौधे की दर से बताई गई. इसके अलावा अरुणिमा, कफूरी, सिंदूरी, आरुणिका, खिरहवा, हाथीझूलन, नाजुक बदन, चौसा, दशहरी, अमरपाली सहित विभिन्न प्रजातियों की आमों की महक प्रदर्शनी में देखने को मिलीं.

गोरखपुर: गोरखपुर में रविवार को एक दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को न केवल विलुप्त हो रही आम की प्रजातियों को बचाने की जानकारी दी गई, बल्कि बागवानी के जरिए अपनी किस्मत बदलने के गुर भी सिखाए गए. इस कार्यक्रम में अमेरिका, थाईलैंड और जापान की चुनिंदा विदेशी प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई. दूर-दराज से आए किसानों ने इन विशेष किस्मों को देखा और विशेषज्ञों से उनकी खेती के बारे में जानकारियां हासिल कीं.

गोरखपुर आम महोत्सव (Photo Credit; ETV Bharat)

जिला उद्यान अधिकारी पारस ने बताया कि गोरखपुर मंडल में आम की उन्नत और विदेशी प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. किसानों को नई तकनीकी और गुणवत्तापूर्ण पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है. उन्होंने कहा कि विदेशी प्रजातियों के आम यहां की जलवायु में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे किसानों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं. उद्यान अधिकारी ने कहा कि सबसे प्रसिद्ध है मियांजाकी आम जापान की प्रजाति है, जो दुनिया का सबसे महंगा फल है, यहां देखने को मिल रहा है. थाईलैंड की भी प्रजाति या पहली बार देखने को मिल रही है, अल्फांसो आम की प्रजाति भी यहां देखने को मिली. इस प्रजाति के आम विदेश में भी एक्सपोर्ट की जाती है.

गोरखपुर आम महोत्सव (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रदर्शनी में शामिल प्रगतिशील महिला तलत अजीज ने बताया कि आम की नई-नई प्रजातियों को उगाना उनका शौक ही नहीं, बल्कि एक सपना है, यही कारण है कि उनके बाग में विदेशी आम अब अपनी महक बिखेर रहे हैं. प्रदर्शनी में भारत की उन्नत किस्म के आम, जो पूर्वांचल की माटी में दशकों से अपनी स्वाद और बेहतरी के लिए गौरजीत आम, ने इस प्रदर्शनी में खूब सुर्खियां बटोरी. आम महोत्सव में प्रदर्शनी के अलावा किसानों के नवाचार बागवानी के प्रति बढ़ते रुझान आराम की विधि दुनिया से लोगों को रूबरू कराने का एक सशक्त मंच भी साबित हुआ, विदेशी आमों की खुशबू से महकता महोत्सव आम लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है।



गोरखपुर आम महोत्सव (Photo Credit; ETV Bharat)

इस प्रदर्शनी में भारत की उन्नत किस्मों के साथ-साथ पूर्वांचल की माटी में दशकों से अपने बेमिसाल स्वाद के लिए मशहूर गौरजीत आम ने खूब सुर्खियां बटोरीं. यह आम महोत्सव केवल एक प्रदर्शनी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसानों के नवाचार, बागवानी के प्रति उनके बढ़ते रुझान और आम की विविध दुनिया से लोगों को रूबरू कराने का एक सशक्त मंच साबित हुआ है.

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