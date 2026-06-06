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पूर्वी सिंहभूम के आम विदेश में होंगे एक्सपोर्ट, किसानों को मिलेंगे अच्छे दाम

पूर्वी सिंहभूम जिले के आमों को अब विदेश में एक्सपोर्ट किया जाएगा. यहां कई सारे किस्मों के आम की खेती होती है.

Mangoes from East Singhbhum
आम महोत्सव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 6, 2026 at 3:58 PM IST

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जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले के किसानों द्वारा उत्पादित रसीले आम अब सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को मिलेंगे. जिला प्रशासन ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है. बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत, जिले के किसानों द्वारा उत्पादित आमों को बाजार दिलाने की पहल की गई है, साथ ही आम महोत्सव के जरिए आमों के बारे में किसानों को जागरूक कर पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है.

बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम, पटमदा, घाटशिला, मुसाबनी इलाकों में किसान बड़े पैमाने पर आम की खेती कर रहे हैं, जिसमें लंगड़ा, बैगनपिल्ली, देसी, आम्रपाली, हिमसागर, मलिक्का और बनाना आम का उत्पादन होता है.

पूर्वी सिंहभूम के आम विदेश में होंगे एक्सपोर्ट (Etv Bharat)

पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त राजीव रंजन ने किसानों के उगाए आमों को पहचान दिलाने की बात कही. उन्होंने बताया कि बनाना आम का नाम बदलकर उसे अब आदिवासी नाम दिया गया है, अब इसे कायरा आम के नाम से जाना जाएगा.

उन्होंने बताया कि किसान मल्लिका, आम्रपाली, लंगड़ा और कई दूसरी वैरायटी के आम उगा रहे हैं. आमों की क्वालिटी की वजह से विदेशी व्यापारी भी यहां आ रहे हैं. हमारा मकसद है कि आम महोत्सव के जरिए किसानों को बेहतर दाम मिलें और विदेशी व्यापारी भी आकर्षित हों, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले. हमारी कोशिश है कि यहां उगाए गए आम यूरोपियन यूनियन और दूसरे देशों तक पहुंचें, लोग यहां उगाए गए आमों का स्वाद चख सकें और झारखंड को अच्छे आमों के उत्पादक के तौर पर पहचान मिले.

Mangoes from East Singhbhum
बनाना आम (Etv Bharat)

जो किसान अपने आम लेकर आए हैं, वे भी खुश हैं कि उनके आमों को पहचान मिल रही है. कमला महतो बताती हैं कि उपायुक्त ने उनके बनाना आम का नाम रखा है, जो आदिवासी भाषा पर आधारित है और अब इसे कायरा आम के नाम से जाना जाएगा. हमें आम की पैदावार के लिए पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Mangoes from East Singhbhum
मल्लिका आम (Etv Bharat)

किसानों को बेहतर आम उगाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसमें उन्हें रखवाली करना और सुरक्षित रखने की ट्रेनिंग दी जा रही है. किसानों को आम बेचने में मदद करने वाले मो. हामिद बताते हैं कि जिले के आम अब विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, और लोग यहां पैदा होने वाले आमों का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे.

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