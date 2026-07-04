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देवघर के आम की दुबई तक उड़ान, किसानों की मेहनत को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय बाजार

देवघर का आम दुबई भेजा जा रहा है ( Etv Bharat )

देवघर: धार्मिक नगरी के रूप में पहचान रखने वाला देवघर अब अपनी कृषि उपज के दम पर भी नई पहचान बनाने की ओर अग्रसर है. जल्द ही यहां के किसानों द्वारा उगाए गए आम देश की सीमाओं को पार कर दुबई के बाजारों तक पहुंचेंगे.

आम्रपाली आम दुबई भेजा जा रहा

जिला प्रशासन और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) की संयुक्त पहल से देवघर के आम के निर्यात की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर से आम की पहली खेप की पैकेजिंग कर इसकी औपचारिक शुरुआत की गई. फिलहाल एक टन आम्रपाली आम दुबई भेजा जा रहा है. आने वाले समय में जिले में उत्पादित अन्य किस्मों के आमों को भी बड़े पैमाने पर निर्यात करने की योजना है.

जानकारी देते जेएसएलपीएस के कर्मचारी (Etv Bharat)

महिला किसान अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं

जिला प्रशासन की तरफ से उप विकास आयुक्त ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिला किसान आम की बागवानी के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं. महिलाओं को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन की ओर से विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाने सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

किसानों और महिला समूहों के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए अब देवघर के आम को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है. इस पहल के तहत एपिडा (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) एजेंसी के सहयोग से किसानों के आमों का निर्यात किया जाएगा. संस्था, किसानों से सीधे आम की खरीद कर उसे दुबई के बाजार तक पहुंचाएगी.

आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

जेएसएलपीएस के कर्मचारी संतोष कुमार ने बताया कि पहले चरण में किसानों से 35 रुपए प्रति किलो की दर से आम खरीदा जा रहा है, जबकि दुबई के बाजार में इसकी कीमत भारतीय मुद्रा के अनुसार लगभग 55 रुपए प्रति किलो तक मिलेगी. उनका कहना है कि यह पहल महिला एवं पुरुष किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.