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आम महोत्सव में दिखी महिला किसानों की सहभागिता, तोतापुरी आम रहा आकर्षण का केंद्र

हजारीबाग: आम बागवानी किसानों की आय बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम है. सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बना सकते हैं. इसे देखते हुए हजारीबाग जिला प्रशासन ने आम उत्सव का आयोजन किया है. स्थानीय लोगों की सहभागिता और किसानों के उत्साह को देखते हुए एक दिवसीय उत्सव को तीन दिवसीय कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया है.

इस उत्सव में जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से किसान पहुंच रहे हैं. झील परिसर स्थित एमपी थिएटर में उत्सव चल रहा है. इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य वैसे किसान, जो आम की खेती करते हैं, उन्हें बेहतर प्लेटफार्म और बाजार उपलब्ध कराना है. सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारी पहुंच नहीं पाते हैं. ऐसे में किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और आम भी खराब हो जाते हैं. इसे देखते हुए यह आयोजन किया गया. जिसमें महिलाओं की सहभागिता सबसे अधिक देखने को मिली.

जानकारी देते संवाददाता गौरव प्रकाश (Etv Bharat)

जेएसएलपीएस से जुड़ी महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में आम की खेती कर रही हैं, वह यहां अपना उत्पाद लेकर पहुंचीं. लगभग एक दर्जन के उन्नत किस्म के आम बाजार में पहुंचे हैं. सबसे अधिक चर्चा तोता परी की हो रही है. एक तोतापुरी आम का वजन लगभग डेढ़ किलो के बीच का होता है. इसे पीस के हिसाब से किसान बेचते हैं. लेकिन आम उत्सव में इसे महज सौ रुपए में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है. किसान भी बताते हैं कि बाजार में जो आम मिलता है उसे कृत्रिम रूप से पकाया जाता है. उत्सव में जो आम की बिक्री हो रही है, वह पेड़ पर ही पके हुए आम हैं. यह शत-प्रतिशत शुद्ध है.