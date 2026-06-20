मुलुकनार गांव के किसान की मेहनत ने जगाई बड़ी उम्मीद, आम की खेती से खुद को बनाया खास
एमसीबी जिले के दूरस्थ गांव मुलुकनार गांव के किसान ने क्षेत्र के दूसरे किसानों के लिए उम्मीद जगाई है.देखिए रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 20, 2026 at 10:59 PM IST
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 145 किलोमीटर दूर बसे छोटे से गांव ग्राम पंचायत नौगई के आश्रित ग्राम मुलुकनार में एक किसान परिवार ने मेहनत और सरकारी योजना का लाभ लेकर खेती को नई दिशा दी है. कभी साधारण खेती पर निर्भर रहने वाले किसान लालन सिंह ने आम की खेती को अपनाकर अपनी तकदीर बदलने की शुरुआत की है.गांव की बाड़ी में लगे आम के पौधे अब फलदार हो चुके हैं, जो न सिर्फ किसान के चेहरे पर खुशी ला रहे हैं बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं.
उद्यान विभाग से मिले पौधे, मेहनत से बनाया फलदार बगान
किसान लालन सिंह ने बताया कि उद्यान विभाग ने उन्हें कलमी आम के पौधे उपलब्ध कराए थे. उन्होंने इन पौधों को अपनी बाड़ी में लगाया और नियमित देखभाल की. विभाग के दिए 40 पौधों में से 35 पौधे जीवित बचे. अब सभी में फल लग चुके हैं. लालन सिंह ने बताया कि आने वाले समय में इन आमों को बाजार में बेचकर जो आय प्राप्त मिलेगी, उससे वो अपने परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करेंगे और बच्चों की पढ़ाई में भी खर्च करेंगे.
पेड़-पौधे लगाने से केवल आर्थिक लाभ ही नहीं मिलता बल्कि पर्यावरण भी संतुलित रहता है. वृक्षों से शुद्ध हवा मिलती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह जरूरी है. मेरी शासन से अपील है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक फलदार पौधों का वितरण किया जाए, जिससे किसान फलदार खेती से अतिरिक्त आय अर्जित कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें- लालन सिंह, किसान
विभाग के मार्गदर्शन से मिली सफलता
किसान लालन सिंह ने बताया कि उद्यान विभाग के अधिकारी समय-समय पर आकर पौधों की देखभाल और खेती से संबंधित मार्गदर्शन देते रहे.उन्हीं के निर्देशों का पालन करते हुए आज पौधे फलदार हो चुके हैं.
उद्यान विभाग ने बताया प्रगतिशील किसान
परिक्षेत्र अधिकारी उद्यान विभाग जनकपुर मनोज कुमार धीरज ने बताया कि लालन सिंह मुलुकनार के प्रगतिशील किसान हैं. उन्हें राज्य पोषित योजना के अंतर्गत सघन फल उद्यान योजना के तहत अनुदान पर कलमी आम के पौधे उपलब्ध कराए गए थे. लालन सिंह का फलदार पौधे लगाने के प्रति सोच काफी अच्छी है और वो खेती में नए प्रयोग करने के इच्छुक किसान हैं.उनके लगाए गए पौधों की अच्छी देखभाल की गई, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे फल देने लगे हैं. लालन सिंह विकासखंड के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. क्षेत्र के किसानों को भी उनसे प्रेरणा लेकर उद्यानिकी खेती की ओर आगे बढ़ना चाहिए.
वर्तमान में उद्यानिकी विकास योजना के माध्यम से किसानों को कलमी आम सहित अन्य फलदार पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसके साथ ही फेंसिंग योजना और सिंचाई सुविधा के लिए बोर पर भी अनुदान दिया जा रहा है. उन्होंने क्षेत्र के किसानों से अपील की कि जो भी किसान फलदार खेती करना चाहते हैं, वे उद्यान विभाग से संपर्क कर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं- मनोज कुमार धीरज, परिक्षेत्र अधिकारी, उद्यान विभाग
किसान ने बदली पूरे गांव की सोच
मुलुकनार जैसे दूरस्थ गांव में लालन सिंह का यह प्रयास दिखाता है कि यदि किसान मेहनत, सही तकनीक और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर खेती करें तो कृषि को आय का बेहतर माध्यम बनाया जा सकता है. आम की खेती से शुरू हुई यह पहल अब पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए नई उम्मीद बन रही है.
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