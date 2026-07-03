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“मैंगो डिप्लोमेसी" से भारत के सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को मिली नई पहचान: सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली अब केवल एक 'ट्रांजिट सिटी' बनकर नहीं रहेगी, बल्कि इसे एक प्रमुख 'टूरिस्ट डेस्टिनेशन' के रूप में विकसित किया जा रहा है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ कैबिनेट मंत्री, कपिल मिश्रा, आशीष सूद और मनजिंदर सिंह सिरसा (रेखा गुप्ता एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 3, 2026 at 10:39 PM IST

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नई दिल्ली: आमों की खुशबू और मिठास के साथ 35वें तीन दिवसीय 'वार्षिक आम महोत्सव 2026' का जनकपुरी स्थित दिल्ली हाट में शुरुआत हुआ. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, आशीष सूद और मनजिंदर सिंह सिरसा विशेष रूप से उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आम सिर्फ 'फलों का राजा' नहीं है, बल्कि यह हमारी भारतीय संस्कृति, पारिवारिक परंपराओं और बचपन की सुनहरी यादों से जुड़ा एक भावनात्मक प्रतीक है. उन्होंने कहा, "आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह महोत्सव नई पीढ़ी को हमारी समृद्ध विरासत से जोड़ने का एक बेहतरीन माध्यम है. देशभर की आम की किस्मों को एक छत के नीचे देखना और उनका स्वाद चखना भारतीय कृषि और संस्कृति को नई ऊर्जा देता है."

मुख्यमंत्री ने आम की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारतीय आम 'मैंगो डिप्लोमेसी' के जरिए दुनिया भर में भारत की धाक जमा रहा है. उन्होंने दिल्लीवासियों और विशेषकर बच्चों से अपील की कि वे सपरिवार इस महोत्सव में आएं और आमों के विभिन्न जायकों का आनंद लें.

'ट्रांजिट सिटी' से 'टूरिस्ट डेस्टिनेशन' बन रही दिल्ली

पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने महोत्सव की जानकारी देते हुए बताया कि यहां केवल आमों का स्वाद ही नहीं मिलेगा, बल्कि लोग आम की खेती और उत्पादन से जुड़ी बारीकियां भी सीख सकेंगे. दिल्ली के पर्यटन को लेकर सरकार के भविष्य के रोडमैप का खाका भी खींचा. उन्होंने कहा, दिल्ली अब केवल एक 'ट्रांजिट सिटी' बनकर नहीं रहेगी, बल्कि इसे एक प्रमुख 'टूरिस्ट डेस्टिनेशन' के रूप में विकसित किया जा रहा है. यह तीन दिवसीय महोत्सव दिल्ली के लोगों के लिए जायके के साथ-साथ पर्यटन के नए अनुभवों का संगम साबित होगा.

फेस्टिवल में क्या है खास

महोत्सव में आम की 400 किस्में जिनमें हुस्नआरा, रटौल, रामकेला, केसर, मल्लिका, अम्रपाली, फजली, हाथीझूल सहित अनेक प्रसिद्ध किस्में शामिल हैं. कुछ आम अंगूर के आकार जितने छोटे हैं, जबकि कुछ पपीते जितने बड़े, जो भारत में पाई जाने वाली आम की असाधारण विविधता को दर्शाते हैं. आम बीटा-कैरोटीन का समृद्ध स्रोत है, जो शरीर में विटामिन-ए में परिवर्तित होकर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है.

भारत आम उत्पादन में अग्रणी

भारतीय उपमहाद्वीप में आम की खेती का इतिहास लगभग 4,000 वर्ष पुराना माना जाता है. भारत विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है और वैश्विक उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा भारत में होता है. विश्व में ज्ञात लगभग 1,500 आम की किस्मों में से लगभग 1,000 किस्में भारत में पाई जाती हैं. इस फेस्टिवल में देश भर से आये प्रतिभागी व प्रमुख संस्थानों में आम उत्पादकों, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, सरकारी विभागों तथा किसान संगठनों की सक्रिय भागीदारी है. प्रमुख प्रतिभागियों में आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पूसा), आईसीएआर-केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (लखनऊ), गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (पंतनगर), चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हिसार), उद्यान निदेशालय (सहारनपुर, उत्तर प्रदेश), बिहार कृषि विश्वविद्यालय (सबौर, भागलपुर), किसान मैंगो सोसायटी, अर्थ मैंगो सोसायटी, मलिहाबाद मैंगो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, सोसायटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंगो डाइवर्सिटी, अवध एग्रीटेक (मलिहाबाद) तथा प्रमुख उत्पादक तारिक मुस्तफा, रामबीर, अखलाक अली, मोहम्मद शाहिद एवं मोहम्मद जुनैद शामिल हैं.

मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता

'सौ है दाम, जितने खाओ आम' जैसे आयोजन रखे गए हैं. आगंतुक यहां ताज़े आमों के साथ-साथ आम से बने विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पाद, खाद्य सामग्री और आम के पौधे भी खरीद सकेंगे. महोत्सव का सबसे लोकप्रिय आकर्षण पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग आयोजित होने वाली मैंगो ईटिंग प्रतियोगिता है. इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम, हस्तशिल्प एवं कारीगर उत्पादों की प्रदर्शनी, बच्चों के लिए विशेष किड्स ज़ोन, आकर्षक सेल्फी पॉइंट तथा विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों के फूड स्टॉल भी महोत्सव का हिस्सा होंगे, जिससे यह आयोजन पूरे परिवार के लिए मनोरंजन और अनुभव का एक विशेष अवसर बन जाएगा. यह फेस्टिवल 5 जुलाई की रात 9 बजे तक चलेगा.

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