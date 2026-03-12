आंधी-तूफान और गर्मी से आम के फल-बौर को कैसे बचाएं? कृषि वैज्ञानिक ने बताए आसान उपाय
IGKV के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि शेडनेट, बोरान स्प्रे और बागान की सही देखभाल से फल झड़ने की समस्या कम हो सकती है.
रायपुर: गर्मी की शुरुआत के साथ ही राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में तापमान 38 से 39 डिग्री के करीब पहुंच गया है. गर्मी के दिनों में अक्सर तेज हवा और कभी-कभी आंधी-तूफान भी आते हैं, जिससे आम के पेड़ों में लगे बौर और छोटे फल झड़ने लगते हैं. इससे किसानों को काफी नुकसान होता है और आम की फसल प्रभावित होती है.
कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर समय रहते कुछ सावधानियां बरती जाएं तो आंधी-तूफान और तेज गर्मी से आम के फल और बौर को काफी हद तक बचाया जा सकता है. प्रदेश में दिसंबर से आम की अर्ली किस्मों में बौर आना शुरू हो जाता है और फरवरी के अंत तक कई किस्मों में फल भी लगने लगते हैं. ऐसे समय में तेज हवा और तूफान सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं.
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. घनश्याम साहू ने बताए टिप्स
शेडनेट का उपयोग करें
आंधी-तूफान के समय आम के छोटे फल ज्यादा झड़ते हैं. ऐसे में पेड़ के नीचे की कैनोपी में शेडनेट लगाने से फल गिरने की समस्या कम हो सकती है. इससे झड़े हुए छोटे आमों का उपयोग अमचूर और अचार बनाने में भी किया जा सकता है. अप्रैल-मई में जब लू और तेज हवा चलती है, तब पेड़ के चारों तरफ शेडनेट लगाकर भी फलों को सुरक्षित रखा जा सकता है.
आंधी-तूफान के समय आम के फल और बौर को बचाने के लिए शेडनेट का उपयोग, बोरान स्प्रे और समय पर सिंचाई बहुत जरूरी है. इससे फल झड़न की समस्या काफी हद तक कम की जा सकती है.-डॉ. घनश्याम साहू, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक
बागान के चारों तरफ लगाएं बड़े पेड़
जब किसान नया आम का बागान लगाएं तो चारों तरफ हवा रोकने के लिए जामुन, शीशम और देसी आम के पौधे लगाने चाहिए. इससे तेज हवा का असर कम होता है और बौर व फल सुरक्षित रहते हैं.
बोरान स्प्रे से कम होती है फल झड़न
कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बोरान का स्प्रे करने से भी फल झड़ने की समस्या कम की जा सकती है. यह फल की मजबूती बढ़ाता है और पेड़ पर टिके रहने में मदद करता है.
शाम के समय करें सिंचाई
अगर गर्मी के दिनों में तेज लू और आंधी चल रही हो तो आम के बागान में शाम के समय पानी देना चाहिए. इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और फल गिरने की समस्या कम हो जाती है. प्रदेश में आम की कई किस्में जैसे आम्रपाली, मल्लिका, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अरका पुनीत, राजेंद्र मैंगो, छत्तीसगढ़ राज और छत्तीसगढ़ पवन उगाई जाती हैं. इन सभी किस्मों में बौर और फल का सही प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है.