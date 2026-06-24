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UP की सबसे बड़ी मंडी में आम की आवक घटी, दाम बढ़े; जानें क्यों आंखें दिखा रहा 'फलों का राजा'

व्यापारियों के अनुसार, इस बार सीजन के चरम समय में भी चकरपुर मंडी में आम की आवक अपेक्षाकृत कम बनी हुई है.

UP की सबसे बड़ी मंडी में आम की आवक घटी.
UP की सबसे बड़ी मंडी में आम की आवक घटी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 11:42 AM IST

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कानपुर: गर्मी का मौसम आते ही जिस आम का इंतजार हर घर में होता है, इस बार वह 'फलों का राजा' आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर कानपुर में यूपी की सबसे बड़ी मंडी में साफ दिखाई दे रहा है. खेती की लागत से लेकर महंगी माल ढुलाई ने आम की कीमतों में आग लगा दी है.

यूपी की सबसे बड़ी मंडी यानी कानपुर की चकरपुर मंडी में आम की आवक कम है और दाम चढ़े हुए हैं. मंडी अध्यक्ष सौरभ पांडे ने बताया कि आजकल खेती का अधिकांश काम मशीनों से होता है, जो डीजल पर निर्भर हैं. आम के बागों की सिंचाई, दवाओं का छिड़काव और फसल की ढुलाई में ईंधन की बड़ी भूमिका होती है. डीजल महंगा होने से किसानों की लागत बढ़ी है. इसका असर सीधे मंडी और फिर खुदरा बाजार के दामों पर दिखाई दे रहा है.

जानें क्यों आंखें दिखा रहा 'फलों का राजा'. (Video Credit: ETV Bharat)

आम के दाम में 25 फीसदी उछाल: व्यापारियों के अनुसार, इस बार सीजन के चरम समय में भी चकरपुर मंडी में आम की आवक अपेक्षाकृत कम बनी हुई है. पिछले वर्ष प्रतिदिन जहां 600 से 800 टन आम मंडी पहुंच रहा था. वहीं, इस साल यह आंकड़ा घटकर 450 से 500 टन के बीच सिमट गया है. आवक कम होने और लागत बढ़ने के कारण अलग-अलग किस्म के आम के दाम में 20 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

बाजार से खरीददार गायब: स्थानीय फल विक्रेता गौरव बाजपेई ने बताया कि मंडियों में आम की कमी नहीं है, लेकिन बढ़े हुए दामों ने खरीददारों के कदम रोक दिए हैं. पिछले वर्षों में जहां ग्राहक पेटी और टोकरियों में आम खरीदते थे, वहीं अब लोग जरूरत भर ही खरीद रहे हैं. इसका असर व्यापार पर भी पड़ रहा है.

मंडी में आम की आवक

पिछले साल600 से 800 टन प्रतिदिन
इस साल450 से 500 टन प्रतिदिन

आम की मिठास पर महंगाई का ग्रहण: दशहरी, चौसा, लंगड़ा और सफेदा जैसे लोकप्रिय किस्म के आम का दाम बढ़ने से मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है. पहले जहां गर्मियों का सबसे सुलभ फल आम माना जाता था, वहीं अब कई परिवार इसे रोजमर्रा की खरीदारी में शामिल नहीं कर पा रहे हैं.

कानपुर में मंडी में आम.
कानपुर में मंडी में आम. (Photo Credit: ETV Bharat)

परिवहन खर्च ने बढ़ाई चिंता: व्यापारी श्याम मिश्रा के अनुसार, आम का कारोबार इस बार बढ़ी परिवहन लागत की वजह से दबाव में है. मंडी में पर्याप्त माल उपलब्ध है, लेकिन महंगे भाड़े और बढ़ी लागत के कारण व्यापारिक सौदे प्रभावित हो रहे हैं.

थोक दाम में बदलाव

किस्म इस साल (प्रति किलो) पिछले साल (प्रति किलो)
दशहरी15-20 रुपया10-15 रुपया
लंगड़ा30-40 रुपया30-35 रुपया
चौसा 30-50 रुपया30-40 रुपया
सफेदा 20-30 रुपया20-25 रुपया
अमीन20-50 रुपया20-40 रुपया

अब स्वाद भी सोच-समझकर: मंडी में आम खरीदने पहुंचे केके राजपूत का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने घरेलू बजट बिगाड़ दिया है. पहले गर्मियों में परिवार के लिए नियमित रूप से आम खरीदा जाता था, लेकिन अब कीमतें देखकर मात्रा कम करनी पड़ रही है. इसका असर सीधे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है.

चकरपुर मंडी से पूरे क्षेत्र में पहुंचता है आम: मंडी अध्यक्ष सौरभ पांडे के अनुसार, चकरपुर मंडी में आने वाला अधिकांश आम उन्नाव और अमरोहा के बागों से आता है. यहां से कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई समेत आसपास के जिलों के व्यापारी थोक खरीद कर स्थानीय बाजारों तक इसकी आपूर्ति करते हैं. महंगाई बढ़ने से व्यापार पर भी असर पड़ा है.

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