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UP की सबसे बड़ी मंडी में आम की आवक घटी, दाम बढ़े; जानें क्यों आंखें दिखा रहा 'फलों का राजा'

UP की सबसे बड़ी मंडी में आम की आवक घटी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: गर्मी का मौसम आते ही जिस आम का इंतजार हर घर में होता है, इस बार वह 'फलों का राजा' आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर कानपुर में यूपी की सबसे बड़ी मंडी में साफ दिखाई दे रहा है. खेती की लागत से लेकर महंगी माल ढुलाई ने आम की कीमतों में आग लगा दी है.

यूपी की सबसे बड़ी मंडी यानी कानपुर की चकरपुर मंडी में आम की आवक कम है और दाम चढ़े हुए हैं. मंडी अध्यक्ष सौरभ पांडे ने बताया कि आजकल खेती का अधिकांश काम मशीनों से होता है, जो डीजल पर निर्भर हैं. आम के बागों की सिंचाई, दवाओं का छिड़काव और फसल की ढुलाई में ईंधन की बड़ी भूमिका होती है. डीजल महंगा होने से किसानों की लागत बढ़ी है. इसका असर सीधे मंडी और फिर खुदरा बाजार के दामों पर दिखाई दे रहा है.

जानें क्यों आंखें दिखा रहा 'फलों का राजा'. (Video Credit: ETV Bharat)

आम के दाम में 25 फीसदी उछाल: व्यापारियों के अनुसार, इस बार सीजन के चरम समय में भी चकरपुर मंडी में आम की आवक अपेक्षाकृत कम बनी हुई है. पिछले वर्ष प्रतिदिन जहां 600 से 800 टन आम मंडी पहुंच रहा था. वहीं, इस साल यह आंकड़ा घटकर 450 से 500 टन के बीच सिमट गया है. आवक कम होने और लागत बढ़ने के कारण अलग-अलग किस्म के आम के दाम में 20 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

बाजार से खरीददार गायब: स्थानीय फल विक्रेता गौरव बाजपेई ने बताया कि मंडियों में आम की कमी नहीं है, लेकिन बढ़े हुए दामों ने खरीददारों के कदम रोक दिए हैं. पिछले वर्षों में जहां ग्राहक पेटी और टोकरियों में आम खरीदते थे, वहीं अब लोग जरूरत भर ही खरीद रहे हैं. इसका असर व्यापार पर भी पड़ रहा है.

मंडी में आम की आवक