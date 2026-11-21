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जमीन के नाम पर ₹7.20 करोड़ की ठगी, पुलिस ने दो आरोपियों को किया अरेस्ट, जानिए पूरा मामला

जमीन के नाम पर ₹7.20 करोड़ की ठगी ( ETV Bharat )

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता अभिलाषा की ओर से कोतवाली मंगलौर में एक तहरीर दी गई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि एप्रो ग्लोबल कंपनी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में औद्योगिक प्लांट स्थापित करना था, जिसके लिए उन्हें जमीन चाहिए थी.