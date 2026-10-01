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एसआईआर में टारगेटेड तरीके से काटे गये वोट, काजी निजामुद्दीन ने लगाये गंभीर आरोप

काजी निजामुद्दीन ने कहा एसआईआर में टारेगेटेड तरीके से वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं.

QAZI NIZAMUDDIN ON THE SIR
काजी निजामुद्दीन ने लगाये गंभीर आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 1, 2026 at 2:01 PM IST

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देहरादून: मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने आने वाली चुनाव प्रक्रियाओं की निष्पक्षता , वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के साथ-साथ प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग को लेकर राज्य सरकार और चुनाव प्रबंधन से तीखे सवाल किए हैं. काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में भारी विसंगतियां सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा टारगेट कर नाम काटे जा रहे हैं.

मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जिस तरह से धांधली कर रहा है ,जो निंदनीय है. यह धांधली हर स्तर पर हो रही है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा तथ्यों के आधार पर अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं, उसमें दो चुनाव आयुक्तों ने इस पर मुहर भी लगाई है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जनपद हरिद्वार के ग्राम के नाथुन खेड़ी से सुशील कुमार ने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा. वे यह 22 वोटों से जीते भी गए. दूसरे पक्ष के लोगों को यह बात रास नहीं आई. इसकी आठ बार रिकाउंटिंग करवाई गई, लेकिन आठवीं बार इन्हें एक वोट से हरा दिया गया. उन्होंने इसे मतदाताओं के साथ धोखा बताया है.

मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने दूसरा उदाहरण भी दिया. उन्होंने कहा नगर निकाय चुनाव चौधरी इस्लाम मंगलौर नगर पालिका के लिए निर्विरोध पार्षद चुने गए. 2013 में वे नगर पालिका अध्यक्ष जीते. इसके बाद फिर पार्षद का चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं. जब वह चौथी बार चुनाव लड़ते हैं तब एक व्यक्ति उन पर सिंबल अलॉटमेंट वाले दिन इन पर नजूल भूमि पर कब्जाने की शिकायत कर देता है. जिसके बाद इनका नॉमिनेशन रद्द दिया जाता है. इस मामले में ना तो कोई सुनवाई का मौका मिलता है और ना ही कोई जांच होती है.

मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने डीएवी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में भी धांधली का आरोप लगाया. उन्होंने छात्र नेता विनीत भट्ट पर हुई कार्रवाई की भी निंदा की है.

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