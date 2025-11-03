ETV Bharat / state

जागरण में भजन गाते समय हार्ट अटैक से मांगेराम की मौत, व्यायाम-योग और साइकिल यात्रा से करते थे दिन की शुरुआत

फतेहाबाद: हरियाणा के फतेहाबाद में जागरण में भजन गाते समय 65 वर्षीय मांगेराम की अचानक मौत हो गई. मांगे राम भजन गाते-गाते एक झटके से जमीन पर गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. मौके पर मौजूद एमबीबीएस चिकित्सक ने सीपीआर भी दी. लेकिन मांगे राम को बचाया नहीं जा सका. भजन गाते हुए ही भगवान को प्रिय हो गए.

हार्ट अटैक से मौत: मांगे राम के निधन से पूरे गांव में शोक का माहौल है. मांगे राम के बेटे और समाजसेवी जिले सिंह बराला ने बताया कि "उनके पिता और माता 29 अक्टूबर को बरवाला के नया गांव में आयोजित एक जागरण में गए हुए थे. वहीं, सुबह 4 बजे भजन गाते समय उनका हार्ट फेल हो गया और मौके पर ही मौत हो गई. उनकी आत्मिक शांति व पावन स्मृति में मांगेराम बराला फार्म हाउस पर शोक बैठक 8 नवंबर तक रहेगी".