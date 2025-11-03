ETV Bharat / state

जागरण में भजन गाते समय हार्ट अटैक से मांगेराम की मौत, व्यायाम-योग और साइकिल यात्रा से करते थे दिन की शुरुआत

फतेहाबाद में जागरण में भजन गाते समय 65 साल के मांगेराम की दिल की धड़कन रुकने के कारण मौत हो गई.

भजन गाते समय शख्स की मौत
भजन गाते समय शख्स की मौत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 3, 2025 at 1:39 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 2:43 PM IST

फतेहाबाद: हरियाणा के फतेहाबाद में जागरण में भजन गाते समय 65 वर्षीय मांगेराम की अचानक मौत हो गई. मांगे राम भजन गाते-गाते एक झटके से जमीन पर गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. मौके पर मौजूद एमबीबीएस चिकित्सक ने सीपीआर भी दी. लेकिन मांगे राम को बचाया नहीं जा सका. भजन गाते हुए ही भगवान को प्रिय हो गए.

हार्ट अटैक से मौत: मांगे राम के निधन से पूरे गांव में शोक का माहौल है. मांगे राम के बेटे और समाजसेवी जिले सिंह बराला ने बताया कि "उनके पिता और माता 29 अक्टूबर को बरवाला के नया गांव में आयोजित एक जागरण में गए हुए थे. वहीं, सुबह 4 बजे भजन गाते समय उनका हार्ट फेल हो गया और मौके पर ही मौत हो गई. उनकी आत्मिक शांति व पावन स्मृति में मांगेराम बराला फार्म हाउस पर शोक बैठक 8 नवंबर तक रहेगी".

जागरण में भजन गाते समय हार्ट अटैक से मांगेराम की मौत (Etv Bharat)

सेहत का ख्याल फिर भी हार्ट अटैक: जिले सिंह बराला ने कहा कि "उनके स्वर्गीय पिता मांगेराम बराला धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे. सुबह 4 बजे उठकर साइकिलिंग, योग, व्यायाम, ध्यान इत्यादि से दिन की शुरुआत किया करते थे. गांव के लोगों को हमेशा धार्मिक बातें बताया करते थे. वे हर साल मेहंदीपुर, खाटू श्याम व सालासर धाम की पैदल व साइकिल यात्रा भी किया करते थे. उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक रहा है".

Last Updated : November 3, 2025 at 2:43 PM IST

