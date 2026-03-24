गढ़वा में निकाला गया भव्य मंगला जुलूस, महिलाएं रानी लक्ष्मीबाई के गेटअप में दिखीं, राम की भक्ति में झूमे लोग
गढ़वा में मंगला जुलूस गाजे-बाजे के साथ निकाला गया. इस दौरान जय श्री राम के जयकारे से माहौल भक्तिमय हो गया.
Published : March 24, 2026 at 8:11 PM IST
गढ़वा: जिले में रामनवमी को लेकर भक्ति और उत्साह का माहौल है. पूरे शहर में भगवा रंग की छटा बिखर गई है. आज 24 मार्च को विभिन्न अखाड़ा समितियों की ओर से भव्य मंगला जुलूस निकाला गया. इस दौरान श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह नजर आया. शोभायात्रा में कहीं नरसिंह अवतार तो कहीं कांतारा अवतार की झांकी ने माहौल को और भक्तिमय बना दिया. वहीं मंगला जुलूस में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया. कई महिलाएं रानी लक्ष्मीबाई के गेटअप में मंगला जुलूस में शामिल हुईं.
गढ़वा में मंगला जुलूस की शुरुआत शहर के काली मंदिर से हुई, जो विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए रंका मोड़ पहुंची. यहां अलग-अलग अखाड़ा समितियों द्वारा आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए. श्री महावीर मंडल गढ़वा के तत्वावधान में दक्षिण भारत से आए कलाकारों ने कंटारा फिल्म की अद्भुत कला का प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीत लिया.
महिलाओं ने बढ़-चढ़कर लिया भाग
वहीं मंगला जुलूस में नारी शक्ति विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं. श्री महावीर मंडल की महिला अध्यक्ष विनीता आनंद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं लाल साड़ी पहनकर एक समान वेशभूषा में जुलूस में शामिल हुईं. भगवान राम के भजनों पर थिरकती महिलाओं की टोली ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और “जय श्री राम” के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा.
इस संबंध में श्री महावीर मंडल अखाड़ा के संस्थापक अध्यक्ष कंचन कुमार साहू ने बताया कि इस वर्ष शोभायात्रा में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं अधिक रही है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव का संकेत है. उन्होंने कहा कि गढ़वा में भविष्य में रामनवमी का आयोजन और भी भव्य होगा, जो हजारीबाग जैसे बड़े आयोजनों को भी टक्कर देगा.
नरसिम्हा अवतार की झांकी आकर्षण का केंद्र
वहीं दूसरी ओर श्री राम सेवा संपूर्ण अखाड़ा समिति द्वारा भी भव्य मंगला जुलूस निकाला गया. इस जुलूस में महाराष्ट्र से बुलाए गए ढोल-नगाड़ा पार्टी के साथ भगवान नरसिम्हा के अवतार पर कलाकारों ने झांकी प्रस्तुति की. शोभायात्रा काली मंदिर से निकलकर रंका मोड़, गढ़देवी मोड़, मझिआंव मोड़ होते हुए रमा मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई.
प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
इस दौरान प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. रामनवमी से पहले इस भव्य आयोजन ने गढ़वा को पूरी तरह से भक्तिमय रंग में रंग दिया और यह साबित कर दिया कि यहां की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत कितनी समृद्ध और जीवंत है.
इस मौके पर समिति के अध्यक्ष सह नगर परिषद अध्यक्ष दौलत सोनी ने कहा की यह सनातन की झलकियां हैं, जो आज आस्था के रूप में सड़कों पर उमड़ी है. मंगला जुलूस से पूरा शहर राममय हो गया है.
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