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फिरोजाबाद पॉक्सो कोर्ट का फैसला; दलित नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में वर्ष 2021 में एक नाबालिग दलित बालिका के अपहरण और रेप के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. यह फैसला विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुमताज अली ने सुनाया. दोषियों को सजा दिलाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत पैरवी की गई थी.

पचोखरा क्षेत्र में नाबालिग से रेप: सरकारी वकील अवधेश कुमार भारद्वाज के अनुसार, यह मामला थाना पचोखरा क्षेत्र के ग्राम गढ़ी हर्राय का है. जुलाई 2021 में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. विवेचना के दौरान पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान मंगल सिंह निवासी दोकेली के रूप में हुई. इसके बाद मुकदमे में आईपीसी की धारा 366, 376, पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट की गंभीर धाराएं बढ़ाई गईं.

94 दिनों चार्ज शीट दाखिल की: तत्कालीन क्षेत्राधिकारी टूण्डला अभिषेक श्रीवास्तव ने मात्र 94 दिनों के भीतर भौतिक साक्ष्य एकत्र किए थे. पुलिस टीम ने 30 अक्टूबर 2021 को ही न्यायालय में आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल कर दिया था, जिससे केस की सुनवाई में काफी तेजी आई. वारदात के खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए SOG और सर्विलांस सहित दो विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया था. पुलिस की इस तत्परता के कारण ही आरोपी को सजा दिलाईउ जा सकी.