मंगल राहु की युति से दुनिया में उथल पुथल की चेतावनी, भारत पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर
23 फरवरी से 2 अप्रैल 2026 तक खतरे का समय है. मंगल-राहु युति से दुनिया में उथल-पुथल मचेगा, भारत पर ज्यादा असर पड़ सकता है
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 3, 2026 at 2:43 PM IST
रायपुर: मंगल और राहु की खतरनाक युति एक बार फिर वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल मचा सकती है. ज्योतिषाचार्य प्रिया शरण त्रिपाठी ने चेतावनी दी है कि जैसे ही मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, वैसे ही दुनिया भर में आगजनी, हिंसा, युद्ध जैसी स्थिति, बड़े जन आंदोलन और आर्थिक अस्थिरता देखने को मिल सकती है. खासतौर पर भारत पर इसका असर ज्यादा गहरा होने की आशंका जताई जा रही है.
दुनिया में मचेगी उथल-पुथल, बाजार से लेकर सत्ता तक असर
ज्योतिषाचार्य प्रिया शरण त्रिपाठी के मुताबिक, मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश दुनिया भर में अस्थिरता बढ़ा सकता है. इस दौरान आगजनी, उपद्रव, बड़े नुकसान, शेयर बाजार में गिरावट और कई देशों में शासन परिवर्तन तक की स्थिति बन सकती है. कई जगह बड़े जन आंदोलन, युद्ध जैसे हालात और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव की आशंका जताई गई है.
भारत बना ग्रहों का "एपिक सेंटर"
प्रिया शरण त्रिपाठी का कहना है कि इस समय साउथ एशिया खासतौर पर भारत ग्रहों की गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है. उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे सारे नवग्रह भारत में ही कबड्डी खेल रहे हों. यूरोप, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश सभी का प्रभाव कहीं न कहीं भारत से जुड़ रहा है, और इसकी बड़ी वजह भारत का वैश्विक मंच पर मजबूत स्टैंड है.
भारत का जन्म लग्न वृषभ और राशि कर्क है। ऐसे में राहु और मंगल की युति भारत की कुंडली में अष्टम भाव में बन रही है, जो बड़े संकट, दुर्घटनाओं और अचानक होने वाली घटनाओं का संकेत देती है. यूरोप के बाद सबसे ज्यादा असर भारत पर ही पड़ता दिखाई दे रहा है-प्रिया शरण त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य
प्राकृतिक आपदाओं की आशंका
प्रिया शरण त्रिपाठी के अनुसार, भारत में इस दौरान विदेश नीति में बड़े बदलाव, सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव, उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम राज्यों में युद्ध जैसी स्थिति, बड़े जन आंदोलन और आर्थिक अस्थिरता की संभावना बन रही है. इसके साथ ही ज्वालामुखी, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ सकता है.
"23 फरवरी से 2 अप्रैल 2026 तक बेहद संवेदनशील समय"
प्रिया शरण त्रिपाठी ने कहा कि 23 फरवरी 2026 से 2 अप्रैल तक का समय बेहद सावधानी का है. घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी शनि-राहु और मंगल-राहु की युति देखी जा चुकी है. कोरोना की दूसरी लहर के समय भी कुछ ऐसी ही ग्रह स्थिति बनी थी.
क्या करें, क्या न करें ?
प्रिया शरण त्रिपाठी ने लोगों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि जीवन में अनुशासन बनाए रखें,अनावश्यक इन्वेस्टमेंट से बचें,वाणी पर संयम रखें और विवादों से दूर रहें. उन्होंने लोगों से सामाजिक समरसता बनाए रखने के साथ सरकार और प्रशासन का सहयोग करने की सलाह दी है.