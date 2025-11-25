ETV Bharat / state

'स्वास्थ्य विभाग में 4 महीने में 32 हजार पदों पर होगी बहाली', मंगल पांडेय ने पदभार लेते ही किया ऐलान

नीतीश सरकार ने बिहार में करोड़ों युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है. इसी बीच मंगल पांडेय ने बड़ी बात कही.

Mangal Pandey
विभाग के सचिव ने किया स्वागत (ETV)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 25, 2025 at 6:13 PM IST

पटना : स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने सोमवार को चौथी बार स्वास्थ्य विभाग का पदभार ग्रहण किया. पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से बिहार के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में दोगुनी गति से काम होगा. मंत्री ने भाजपा व एनडीए नेताओं, कार्यकर्ताओं और सीवान की जनता का भी धन्यवाद दिया.

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का संकल्प : मंत्री ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी बदलाव की लकीर खींची गई है. अब विभाग की प्रशासनिक जिम्मेदारी प्रधान सचिव लोकश कुमार सिंह संभाल रहे हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी पुराने कार्य लंबित हैं, उन्हें तय समयसीमा में पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वे दोगुने परिश्रम से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में और सुधार करेंगे.

Mangal Pandey
मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय (ETV Bharat)

''विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता रिक्त पदों को भरना है. सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 600 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. वहीं 11380 नर्सों की भर्ती की परीक्षा पूरी हो चुकी है और इसका परिणाम व नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरणों में है. इन पदों पर जल्द बहाली देकर अस्पतालों में मानव संसाधन की कमी को दूर किया जाएगा.''- मंगल पांडेय, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार

अस्पताल सहायकों और तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति जल्द : मंगल पांडेय ने कहा कि डॉक्टरों को सहयोग देने वाले तकनीकी और सहायक कर्मियों की भर्ती भी प्रगति पर है. कुल 12627 पदों पर परीक्षा संपन्न हो चुकी है और इनकी बहाली की प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां अस्पतालों के संचालन में और दक्षता लाएंगी और मरीजों को बेहतर सेवा मिलेगी.

26 हजार पदों पर बहाली अंतिम चरण में : मंगल पांडेय ने बताया कि करीब 26 हजार पदों पर बहाली अब अंतिम चरण में है. उन्होंने कहा कि जैसे ही यह मानव बल गांवों के स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. इससे स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी.

एनएचएम से भी 6700 से अधिक पदों पर बहाली : स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के माध्यम से करीब 6700 से अधिक बहाली पूरी की जाएगी. इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) की भर्ती प्रक्रिया भी अगले एक से चार महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी. उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 32700 पदों पर बहाली की प्रक्रिया आने वाले महीनों में पूरी कर दी जाएगी.

Mangal Pandey
मंत्रालय में पाग दोपटा से मंगल पांडेय का स्वागत (ETV Bharat)

तीन नए मेडिकल कॉलेज और 400 बेड का हड्डी अस्पताल : मंगल पांडेय ने कहा कि भोजपुर, वैशाली और सीवान में बन रहे तीन नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही इन्हें पूरा कर लिया जाएगा. पटना स्थित लोक नायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल में 400 बेड का अत्याधुनिक भवन अगले तीन महीनों में तैयार हो जाएगा. उन्होंने बताया कि यह देश का अकेला ऐसा ऑर्थोपेडिक अस्पताल होगा जहां इतनी बड़ी क्षमता की व्यवस्था होगी.

925 योजनाओं पर काम जारी : स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 में कुल 925 योजनाओं का शिलान्यास हुआ था, जिनमें तेजी से काम जारी है. उन्होंने कहा कि 610 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अगले तीन महीनों के भीतर राज्य के लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे. इससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा और गति मिलेगी.

विधि विभाग के मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण : इसके साथ ही मंगलवार को मंगल पांडेय ने बिहार सरकार में विधि विभाग के मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकासशील सोच और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल प्रशासनिक नेतृत्व में राज्य की न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनसुलभ बनाने हेतु निरंतर कार्य करने का संकल्प लेता हूं न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार, पारदर्शिता और त्वरित सेवा-प्रदान को प्राथमिकता देते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करता रहूंगा.

