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मंगल पांडेय को सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया, सवाल- आखिर क्यों?

मंगल पांडेय ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है. सभी मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया है. कुछ समय के बाद सभी को उनके विभागों का पोर्टफोलियो भी दे दिया जाएगा. इस सारे घटनाक्रम में एक बात सबसे आश्चर्यजनक दिखा कि कैबिनेट विस्तार में मंगल पांडेय का नाम नहीं था. हालांकि गांधी मैदान में वह उपस्थित जरूर थे. पिछले कई सालों से वह लगातार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बन रहे थे. 'मंगल पांडेय नाम तय माना जा रहा था' : वरिष्ठ पत्रकार कुमार राघवेंद्र बताते हैं कि मंगल पांडेय पिछले सात-आठ साल से लगातार मंत्री हैं. उनका मंत्री ना बनना स्वाभाविक कारण हो सकता था. हालांकि, जिस तरीके से मंगल पांडेय ने अपना परफॉर्मेंस दिया उसके बाद उनका नाम लगभग तय माना जा रहा था. ऐसे में जिस तरीके से उनका नाम नहीं दिया गया, उससे साफ है कि उनके नाम पर भाजपा आला कमान कुछ और सोच रही है. 'BJP कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है' : कुमार राघवेंद्र कहते हैं कि मंगल पांडेय पिछले 5 सालों से लगातार पश्चिम बंगाल में प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे. पहले उन्हें सह प्रभारी बनाया गया था, फिर बाद में उन्हें प्रभारी बनाया गया. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा रिजल्ट भी दिया है. ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में बंपर जीत हासिल की है, तो भारतीय जनता पार्टी उनको इनाम के तौर पर जरूर कुछ बड़ा दे सकती है. मंगल पांडेय की फाइल फोटो (ETV Bharat)