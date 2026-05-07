मंगल पांडेय को सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया, सवाल- आखिर क्यों?
बंगाल जीत एक हीरो रहे मंगल पांडेय को बिहार में मंत्री नहीं बनाया गया, इसके पीछे क्या कारण थे.. आगे पढ़ें पूरी खबर
Published : May 7, 2026 at 5:06 PM IST
पटना : बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है. सभी मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया है. कुछ समय के बाद सभी को उनके विभागों का पोर्टफोलियो भी दे दिया जाएगा. इस सारे घटनाक्रम में एक बात सबसे आश्चर्यजनक दिखा कि कैबिनेट विस्तार में मंगल पांडेय का नाम नहीं था. हालांकि गांधी मैदान में वह उपस्थित जरूर थे. पिछले कई सालों से वह लगातार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बन रहे थे.
'मंगल पांडेय नाम तय माना जा रहा था' : वरिष्ठ पत्रकार कुमार राघवेंद्र बताते हैं कि मंगल पांडेय पिछले सात-आठ साल से लगातार मंत्री हैं. उनका मंत्री ना बनना स्वाभाविक कारण हो सकता था. हालांकि, जिस तरीके से मंगल पांडेय ने अपना परफॉर्मेंस दिया उसके बाद उनका नाम लगभग तय माना जा रहा था. ऐसे में जिस तरीके से उनका नाम नहीं दिया गया, उससे साफ है कि उनके नाम पर भाजपा आला कमान कुछ और सोच रही है.
'BJP कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है' : कुमार राघवेंद्र कहते हैं कि मंगल पांडेय पिछले 5 सालों से लगातार पश्चिम बंगाल में प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे. पहले उन्हें सह प्रभारी बनाया गया था, फिर बाद में उन्हें प्रभारी बनाया गया. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा रिजल्ट भी दिया है. ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में बंपर जीत हासिल की है, तो भारतीय जनता पार्टी उनको इनाम के तौर पर जरूर कुछ बड़ा दे सकती है.
''बंगाल जीत के बाद मंगल पांडेय की सांगठनिक क्षमता भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नजदीक से देखी है. जिसमें उनके काम करने का तौर तरीका भी देखा गया है. ऐसे में उन्हें संगठन में एक बड़ा पद दिया जा सकता है. चूंकि, बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हो चुके हैं. उसके बाद मंगल पांडेय को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जा सकता है. अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उन्हें वहां की भी जिम्मेदारी प्रभारी के तौर पर दी जा सकती है.''- कुमार राघवेंद्र, वरिष्ठ पत्रकार
'हर कसौटी पर खड़ा उतरे हैं' : कुमार राघवेंद्र कहते हैं कि जिस तरीके से मंगल पांडेय ने भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को प्रूफ किया है, शायद ही कोई नेता इस तरीके से काम कर पाया है. हिमाचल और उत्तराखंड में भी जब उन्हें प्रभारी बनाया गया था, तो पार्टी को उन्होंने सत्ता तक पहुंचाया. बिहार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका परफॉर्मेंस लोकसभा और विधानसभा में बेहतर रहा था. उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते भारतीय जनता पार्टी ने 2010 विधानसभा चुनाव में और 2014 में लोकसभा चुनाव में बंपर जीत हासिल की थी. ऐसे में उनके संगठन क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है.
''मंगल पांडेय को भारतीय जनता पार्टी ने जिस रोल में उतारा, उस रोल में खरे उतरे. जब 2025 में उनसे सिवान से चुनाव लड़ने को कहा गया तो उन्होंने वहां भी जीत हासिल की. ऐसे में मंगल पांडेय भारतीय जनता पार्टी के संगठन तौर पर एसेट साबित हुए हैं.''- कुमार राघवेंद्र, वरिष्ठ पत्रकार
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