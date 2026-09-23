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मंगल पांडे बने असम BJP के प्रभारी, देवेश कुमार को मिला अरुणाचल प्रदेश का जिम्मा

बिहार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे को असम और देवेश कुमार को अरुणाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है. रिपोर्ट- रंजीत कुमार

Bihar BJP
मंगल पांडे असम और देवेश कुमार अरुणाचल प्रभारी बने (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 4:26 PM IST

3 Min Read
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पटना: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों और सह प्रभारियों के नाम पर मुहर लगा दी है. हरीश द्विवेदी को जहां बिहार का प्रभारी बनाया गया है, वहीं पूर्व मंत्री मंगल पांडे को असम का इंचार्ज नियुक्त किया गया है. पूर्व विधान पार्षद देवेश कुमार को भी नई जिम्मेदारी मिली है.

मंगल पांडे को असम का प्रभार
बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की भूमिका बदल गई है. उनको असम का नया प्रभारी बनाया गया है. इससे पहले वह बंगाल के प्रभारी थे. 2025 विधानसभा चुनाव के बाद मंगल पांडे को बिहार कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी. इसके बाद कयास यह लगाए जा रहे थे कि नितिन नबीन की टीम में उन्हें जगह मिलेगी. उनके नेतृत्व में बीजेपी को बंगाल चुनाव में कामयाबी मिली थी.

Mangal Pandey
नितिन नबीन के साथ मंगल पांडे (ETV Bharat)

देवेश कुमार को अरुणाचल की कमान
एमएलसी पद से त्यागपत्र देने वाले देवेश कुमार को भी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. वह अब अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी होंगे. इससे पहले देवेश को योजना पर्षद में उपाध्यक्ष बनाया गया था. ​हाल ही में उन्होंने सहयोगी मंत्री और आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के विधान परिषद में मनोनयन के लिए अपनी एमएलसी सीट से इस्तीफा दिया था.

Devesh Kumar
सम्राट चौधरी के साथ देवेश कुमार (ETV Bharat)

सिद्धार्थ शंभू बने छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी
नितिन नबीन की टीम में बिहार के एक और युवा नेता को जगह मिली है. राष्ट्रीय मंत्री सिद्धार्थ शंभू के लिए भी पार्टी ने जिम्मेदारी तय कर दी है. उनको छत्तीसगढ़ राज्य का सह प्रभारी बनाया गया है. वह बिहार में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी काम कर चुके हैं. इसके अलावे राजेंद्र सिंह और पिंकी कुशवाहा को बंगाल का सह प्रभारी बनाया गया है.

क्या कहते हैं जानकार?
राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि नितिन नबीन ने युवाओं को आगे करने का काम किया है. हालांकि बिहार के बड़े नेता मंगल पांडे की भूमिका भी सीमित की गई है. पहले वह बंगाल जैसे बड़े राज्य के प्रभारी हुआ करते थे. चुनाव में मिली जीत के बाद भी मंगल पांडे को महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी गई और छोटे से राज्य का प्रभारी बनाया गया है.

बिहार के प्रभारी बने हरीश द्ववेदी
बिहार के प्रभारी के रूप में हरीश द्विवेदी काम करेंगे. इसके अलावे संगीता यादव और रोहन गुप्ता सह प्रभारी की भूमिका में होंगे. हरीश बिहार में सह प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं. उन्होंने विनोद तावड़े की जगह ली है, जोकि अब उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं.

ये भी पढ़ें: हरीश द्विवेदी बने बिहार BJP के नए प्रभारी, संगीता यादव और रोहन गुप्ता होंगे सह-प्रभारी

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