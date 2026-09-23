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मंगल पांडे बने असम BJP के प्रभारी, देवेश कुमार को मिला अरुणाचल प्रदेश का जिम्मा

मंगल पांडे असम और देवेश कुमार अरुणाचल प्रभारी बने ( ETV Bharat )

पटना: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों और सह प्रभारियों के नाम पर मुहर लगा दी है. हरीश द्विवेदी को जहां बिहार का प्रभारी बनाया गया है, वहीं पूर्व मंत्री मंगल पांडे को असम का इंचार्ज नियुक्त किया गया है. पूर्व विधान पार्षद देवेश कुमार को भी नई जिम्मेदारी मिली है. मंगल पांडे को असम का प्रभार

बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की भूमिका बदल गई है. उनको असम का नया प्रभारी बनाया गया है. इससे पहले वह बंगाल के प्रभारी थे. 2025 विधानसभा चुनाव के बाद मंगल पांडे को बिहार कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी. इसके बाद कयास यह लगाए जा रहे थे कि नितिन नबीन की टीम में उन्हें जगह मिलेगी. उनके नेतृत्व में बीजेपी को बंगाल चुनाव में कामयाबी मिली थी. नितिन नबीन के साथ मंगल पांडे (ETV Bharat) देवेश कुमार को अरुणाचल की कमान

एमएलसी पद से त्यागपत्र देने वाले देवेश कुमार को भी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. वह अब अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी होंगे. इससे पहले देवेश को योजना पर्षद में उपाध्यक्ष बनाया गया था. ​हाल ही में उन्होंने सहयोगी मंत्री और आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के विधान परिषद में मनोनयन के लिए अपनी एमएलसी सीट से इस्तीफा दिया था.