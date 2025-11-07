ETV Bharat / state

मानेसर जमीन घोटाला: भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाई कोर्ट से झटका, पंचकूला स्पेशल CBI कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Manesar Land Deal Scam: मानेसर लैंड डील केस में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है.

Manesar Land Deal Scam
Manesar Land Deal Scam (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 7, 2025 at 12:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: मानेसर जमीन घोटाला मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है. दरअसल पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करके कार्यवाही को आगे बढ़ाने का फैसला लिया था. विशेष सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी.

मानेसर लैंड डील केस में भूपेंद्र हुड्डा को झटका: हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में उन्होंने पंचकूला विशेष सीबीआई जज द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की थी. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भूपेंद्र हुड्डा की याचिका को खारिज कर दिया है. अब पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मानेसर जमीन घोटाला केस की सुनवाई होगी.

क्या है मामला? दरअसल ये घोटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुआ था. हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे. आरोप है कि अगस्त 2014 में कुछ बिल्डरों ने राज्य सरकार के लोगों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम जिले के मानसेर, नौरंगपुर और नखड़ौला आदि गांवों के भूस्वामियों को अधिग्रहण का डर दिखाया और उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली थी. आरोप है कि ऐसा करके हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने-पौने दाम पर बेचा गया.

सितंबर 2015 में दर्ज हुआ था मामला: मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रिटायर्ड आईएएस छत्तर सिंह, मुरारीलाल तायल और एसएस ढिल्लों समेत कुल 34 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

34 आरोपियों के खिलाफ 80 पेजों की चार्जशीट: सीबीआई ने वर्ष 2015 में जांच शुरू की और सितंबर 2018 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ 80 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की गई थी. मामले में अब जाकर हुड्डा पर आरोप तय करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत मामले की सुनवाई करेगी.

ये भी पढ़ें- राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे पर हरियाणा के हर जिले में कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन, हुड्डा ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

ये भी पढ़ें- हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार हुई कांग्रेस विधायक दल और जिला अध्यक्षों की बैठक, क्या हुई चर्चा ?

TAGGED:

PUNJAB HARYANA HIGH COURT
PANCHKULA SPECIAL CBI COURT
मानेसर जमीन घोटाला
भूपेंद्र सिंह हुड्डा
MANESAR LAND DEAL SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.