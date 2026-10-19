ETV Bharat / state

पटना में पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, प्रखंड प्रमुख के पति को भी बनाया निशाना, आरोपी फरार

पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे मनेर में दुर्गा पूजा की अष्टमी की रात बेखौफ अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी. बचाने पहुंचे प्रखंड प्रमुख पति को भी गोली लगी है. उनकी स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है. मामला मनेर थाना क्षेत्र के ब्यापुर गांव का है.

पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या