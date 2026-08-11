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हा.. हा.. हा.. बहुत खुश हैं भाई वीरेंद्र, लगता है RJD विधायक अपने 'दुश्मन' को निपटाने में सफल हो गए!

भाई वीरेंद्र आज अचानक आरजेडी कार्यालय पहुंचे. जहां उनकी खुशी बता रही थी कि उन्होंने अपने 'दुश्मन' को निपटा दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

BHAI VIRENDRA
आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2026 at 1:47 PM IST

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पटना: बांकीपुर उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद से आरजेडी में अंतर्कलह जोरों पर है. मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने मोर्चा खोल रखा है. उनके निशाने पर शक्ति यादव समेत वैसे लोग हैं, जो तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं. हालांकि पार्टी की तमाम इकाई को भंग कर दिया गया लेकिन इसके बावजूद बयानबाजी जारी है. इस बीच आज अचानक भाई वीरेंद्र प्रदेश कार्यालय पहुंच गए.

बहुत खुश हैं भाई वीरेंद्र: आरजेडी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए भाई वीरेंद्र काफी खुश नजर आए. उनकी हंसी बता रही है कि उनकी शिकायत पर पार्टी में गौर किया जा रहा है और मनमुताबिक फैसले आने की उम्मीद है. हालांकि उन्होंने खुलकर किसी का नाम आज भी नहीं लिया लेकिन जिस आत्मविश्वास से वह बात कर रहे थे, उससे लगता है कि उनका 'मिशन' कामयाब होने वाला है.

मनेर विधायक भाई वीरेंद्र (ETV Bharat)

पार्टी दफ्तर क्यों आए हैं?: राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में मौजूद पत्रकारों ने जब भाई वीरेंद्र से पूछा कि अचानक आरजेडी ऑफिस आने का कारण क्या है? तो मनेर विधायक ने जोर-जोर से ठहाका लगाना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि वह तो अपने पार्टी ऑफिस अपने नेताओं-कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं.

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तेजस्वी यादव के साथ भाई वीरेंद्र (ETV Bharat)

"मैं भाई वीरेंद्र, मैं पहुंचा हूं अपने दल के कार्यालय में. लोगों से मिलने-जुलने मैं आया हूं. खुश तो मैं हमेशा रहता हूं. जिंदा दिल इंसान हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं."- भाई वीरेंद्र, विधायक, राष्ट्रीय जनता दल

इतना खुश क्यों हैं? इस दौरान जब पत्रकारों ने पूछा कि काफी खुश रहे हैं आप, इसकी वजह क्या है? इस सवाल पर वह मुस्कुराते हुए कहा कि वह तो जिंदा दिल इंसान हैं. हमेशा खुश रहते हैं.

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भाई वीरेंद्र के निशाने पर शक्ति यादव (ETV Bharat)

निशाने पर शक्ति यादव: भाई वीरेंद्र ने अभी तक मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का नाम नहीं लिया है लेकिन वह जिस तरह के इशारे कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि उनके निशाने पर शक्ति यादव ही हैं. उन पर तेजस्वी यादव और पार्टी के नाम पर 'वसूली' तक के आरोप लगा चुके हैं. इससे पहले प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी बीजेपी ज्वाइन करने से पहले उनकी तरफ ही इशारा किया था.

ये भी पढ़ें: 'कच्चा-चिट्ठा खोल दूंगा..मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे..' भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी यादव के करीबी को चेताया

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