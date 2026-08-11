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हा.. हा.. हा.. बहुत खुश हैं भाई वीरेंद्र, लगता है RJD विधायक अपने 'दुश्मन' को निपटाने में सफल हो गए!

आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ( ETV Bharat )

पटना: बांकीपुर उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद से आरजेडी में अंतर्कलह जोरों पर है. मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने मोर्चा खोल रखा है. उनके निशाने पर शक्ति यादव समेत वैसे लोग हैं, जो तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं. हालांकि पार्टी की तमाम इकाई को भंग कर दिया गया लेकिन इसके बावजूद बयानबाजी जारी है. इस बीच आज अचानक भाई वीरेंद्र प्रदेश कार्यालय पहुंच गए. बहुत खुश हैं भाई वीरेंद्र: आरजेडी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए भाई वीरेंद्र काफी खुश नजर आए. उनकी हंसी बता रही है कि उनकी शिकायत पर पार्टी में गौर किया जा रहा है और मनमुताबिक फैसले आने की उम्मीद है. हालांकि उन्होंने खुलकर किसी का नाम आज भी नहीं लिया लेकिन जिस आत्मविश्वास से वह बात कर रहे थे, उससे लगता है कि उनका 'मिशन' कामयाब होने वाला है. मनेर विधायक भाई वीरेंद्र (ETV Bharat) पार्टी दफ्तर क्यों आए हैं?: राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में मौजूद पत्रकारों ने जब भाई वीरेंद्र से पूछा कि अचानक आरजेडी ऑफिस आने का कारण क्या है? तो मनेर विधायक ने जोर-जोर से ठहाका लगाना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि वह तो अपने पार्टी ऑफिस अपने नेताओं-कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं.