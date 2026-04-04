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बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव के समधी के घर 15 राउंड फायरिंग, तलवार से हमले में कई घायल

पटना: पटना के दानापुर अनुमंडल अंतर्गत मनेर थाना क्षेत्र के व्यापुर पूर्वी गली में शुक्रवार देर रात अचानक हिंसा भड़क उठी. बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के समधी राजेंद्र प्रसाद के घर पर पड़ोसियों ने हथियारबंद हमला कर दिया. हमलावरों ने फायरिंग, तलवारबाजी और लाठी-रोड़ों से ताबड़तोड़ वार किया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई.

अंधाधुंध गोलीबारी और हथियारों का इस्तेमाल: परिजनों के मुताबिक हमलावरों ने करीब 15 राउंड फायरिंग की. इसके बाद तलवारों और लाठियों से जमकर मारपीट की गई. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फायरिंग की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं. पुलिस ने मौके से गोली के खोखे बरामद किए हैं.

रामकृपाल यादव के समधियाने पर फायरिंग (ETV Bharat)

तीन लोग गंभीर रूप से घायल: इस हिंसक हमले में तीन लोग बुरी तरह घायल हो गए. घायलों में समधी राजेंद्र प्रसाद के पुत्र राजेश कुमार उर्फ पप्पू, भूपेंद्र सिंह के बेटे मनीष उर्फ गुड्डू और नितीश उर्फ बबलू शामिल हैं. मनीष और नितीश का इलाज AIIMS पटना में चल रहा है, जबकि राजेश कुमार को दानापुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है.

कौन हैं हमलावर?: पीड़ित मनीष कुमार ने बताया कि मुकेश, दीपक और प्रिंस समेत चार लोगों पर हमले का सीधा आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि ये लोग पड़ोसी हैं और पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया. हमलावरों ने पहले फायरिंग की और फिर हथियार लेकर घर पर धावा बोला.

"बीती रात 9 बजे मैं अपने घर के पास था, तभी राकेश कुमार, मुकेश कुमार, नीतीश कुमार, आयुष कुमार, दीपक कुमार और प्रिंस राज बेवजह घर के पास आकर फायरिंग करने लगे. मेरे साथ मारपीट की गई. वहीं मुझे बचाने आये मेरे भाइयों के साथ भी मारपीट की गई है."-मनीष कुमार, पीड़ित

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: मनेर थाना पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंच गये. पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है और गोली के खोखों को जब्त कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.