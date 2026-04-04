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बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव के समधी के घर 15 राउंड फायरिंग, तलवार से हमले में कई घायल

पटना में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के समधियाने पर फायरिंग और तलवारबाजी की घटना सामने आई है. जिसमें तीन लोग गंभीर घायल हैं. पढ़ें खबर-

Attack on relatives of Ramkripal
कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के शिशतेदार के घर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 4, 2026 at 11:20 AM IST

3 Min Read
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पटना: पटना के दानापुर अनुमंडल अंतर्गत मनेर थाना क्षेत्र के व्यापुर पूर्वी गली में शुक्रवार देर रात अचानक हिंसा भड़क उठी. बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के समधी राजेंद्र प्रसाद के घर पर पड़ोसियों ने हथियारबंद हमला कर दिया. हमलावरों ने फायरिंग, तलवारबाजी और लाठी-रोड़ों से ताबड़तोड़ वार किया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई.

अंधाधुंध गोलीबारी और हथियारों का इस्तेमाल: परिजनों के मुताबिक हमलावरों ने करीब 15 राउंड फायरिंग की. इसके बाद तलवारों और लाठियों से जमकर मारपीट की गई. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फायरिंग की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं. पुलिस ने मौके से गोली के खोखे बरामद किए हैं.

रामकृपाल यादव के समधियाने पर फायरिंग (ETV Bharat)

तीन लोग गंभीर रूप से घायल: इस हिंसक हमले में तीन लोग बुरी तरह घायल हो गए. घायलों में समधी राजेंद्र प्रसाद के पुत्र राजेश कुमार उर्फ पप्पू, भूपेंद्र सिंह के बेटे मनीष उर्फ गुड्डू और नितीश उर्फ बबलू शामिल हैं. मनीष और नितीश का इलाज AIIMS पटना में चल रहा है, जबकि राजेश कुमार को दानापुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है.

कौन हैं हमलावर?: पीड़ित मनीष कुमार ने बताया कि मुकेश, दीपक और प्रिंस समेत चार लोगों पर हमले का सीधा आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि ये लोग पड़ोसी हैं और पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया. हमलावरों ने पहले फायरिंग की और फिर हथियार लेकर घर पर धावा बोला.

"बीती रात 9 बजे मैं अपने घर के पास था, तभी राकेश कुमार, मुकेश कुमार, नीतीश कुमार, आयुष कुमार, दीपक कुमार और प्रिंस राज बेवजह घर के पास आकर फायरिंग करने लगे. मेरे साथ मारपीट की गई. वहीं मुझे बचाने आये मेरे भाइयों के साथ भी मारपीट की गई है."-मनीष कुमार, पीड़ित

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: मनेर थाना पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंच गये. पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है और गोली के खोखों को जब्त कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

''पुलिस जांच में जुट गई है, हमलावरों की पहचान के लिए छापेमारी जारी है. प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश का मामला प्रतित हो रहा है. हालांकि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.'' - मनेर थाना पुलिस

इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा: घटना के बाद व्यापुर क्षेत्र में दहशत का माहौल है. एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो. स्थानीय लोगों ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई है.

राजद विधायक के क्षेत्र में हमला: कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के समधियाने पर हुए इस हमले ने राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा पैदा कर दी है. परिवार ने प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी. वहीं मनेर विधानसभा क्षेत्र से राजद के भाई वीरेंद्र विधायक हैं.

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