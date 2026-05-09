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पति पत्नी और वो: मनेंद्रगढ़ में शादी वाले घर में हाईवोल्टेज ड्रामा, 2 दिन बाद दुल्हन के ससुराल पहुंचा कथित प्रेमी

मनेंद्रगढ़ में शादी वाले घर में हाईवोल्टेज ड्रामा, 2 दिन बाद दुल्हन के ससुराल पहुंचा कथित प्रेमी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जानकारी के अनुसार युवती की हाल ही में पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम के साथ शादी हुई थी. शादी के बाद परिवार रिसेप्शन की तैयारियों में जुटा हुआ था. इसी दौरान शुक्रवार को अचानक कथित प्रेमी दुल्हन के ससुराल पहुंच गया. वहां पहुंचते ही उसने दुल्हन से मिलने की जिद शुरू कर दी और दावा किया कि युवती उसके साथ लंबे समय से रिश्ते में थी.

MCB: जिले के मनेन्द्रगढ़ इलाके में एक शादी का घर विवाद और हंगामे में बदल गया. शादी के महज दो दिन बाद दुल्हन का कथित प्रेमी उसके ससुराल पहुंच गया. प्रेमी ने घर के बाहर जमकर हंगामा करते हुए दावा किया कि वह युवती के साथ पिछले तीन वर्षों से रिलेशनशिप में है और दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं. इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मामला थाने तक पहुंच गया.

देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और मामला बढ़ता चला गया. घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्रेमी लगातार यह कहता रहा कि युवती परिवार के दबाव में किसी और से शादी करने को मजबूर हुई है और वह अपनी प्रेमिका को किसी अन्य के साथ नहीं देख सकता. घटना की जानकारी मिलने के बाद मनेन्द्रगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की.

तीनों को थाने लेकर पहुंची पुलिस

विवाद बढ़ता देख पुलिस पति, पत्नी और कथित प्रेमी तीनों को थाने लेकर पहुंची. वहीं पीछे-पीछे दूल्हा पक्ष और युवती के परिजन भी थाने पहुंच गए. बताया जा रहा है कि देर रात करीब दो बजे तक थाने में समझाइश, पूछताछ और बातचीत का दौर चलता रहा. थाना प्रभारी द्वारा दोनों पक्षों को बैठाकर मामला सुलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन कई घंटों तक चली चर्चा के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल सका.

लॉकअप में प्रेमी

दूल्हे ने साफ तौर पर कह दिया कि अब वह दुल्हन को अपने साथ नहीं रखेगा. उसका आरोप है कि उसे गलतफहमी में रखकर शादी कराई गई. दूल्हे ने पुलिस के समक्ष शिकायत देते हुए कहा कि उसे उसका सामान वापस दिलाया जाए और वह अब तलाक चाहता है. वहीं दूसरी ओर कथित प्रेमी थाने में भी अपनी बात पर अड़ा रहा और युवती के साथ रहने की जिद करता रहा. पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए उसे लॉकअप में बंद कर दिया.

यह सामाजिक विषय है, फिलहाल जांच और बातचीत जारी है. अभी इस संबंध में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती.- थाना प्रभारी विवेक पाटले

रिसेप्शन कार्यक्रम रद्द, दुल्हन लौटी मायके

इस पूरे विवाद का असर शादी के बाद होने वाले रिसेप्शन कार्यक्रम पर भी पड़ा. दूल्हा पक्ष ने रिसेप्शन रद्द कर दिया. हालात ऐसे बने कि दुल्हन को थाने से ही अपने मायके लौटना पड़ा. घटना के बाद पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है.

बताया जा रहा है कि युवती पक्ष की ओर से अभी तक थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, जबकि दूल्हे द्वारा शिकायत दी गई है. हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले में कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.