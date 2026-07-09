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तिरुपति बालाजी के दर्शन करने 2200 किमी की साइकिल यात्रा पर निकले मनेंद्रगढ़ के दो युवा

तीसरी बार साइकिल यात्रा पर निकले रामनारायण का कहना है कि वे लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं.

BICYCLE JOURNEY MANENDRAGARH
साइकिल से यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 9, 2026 at 12:20 PM IST

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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: आस्था, साहस और सामाजिक संदेश का अनूठा संगम पेश करते हुए मनेन्द्रगढ़ के दो युवा रामनारायण केवट और दुर्गेश गिरी साइकिल यात्रा पर निकले हैं. लगभग 2200 किलोमीटर की नंगे पांव साइकिल यात्रा पर दोनों भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं. उनकी यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, साइकिल चलाने को लेकर लोगों को जागरूक करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का जनजागरण अभियान भी है.

पूजा अर्चना कर शुरू की यात्रा

बुधवार को दोनों युवाओं ने यात्रा शुरू करने से पहले मनेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धबाबा धाम, श्रीराम मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत करते हुए सफल एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं.

साइकिल से 2200 किलोमीटर की यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

दूसरी बार साइकिल यात्रा पर निकले रामनारायण

रामनारायण केवट ने बताया कि यह उनकी तीसरी धार्मिक एवं प्रेरणादायक यात्रा है. इससे पहले उन्होंने फरवरी 2024 में अयोध्या तक 19 दिनों की पैदल यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की थी. इसके बाद वर्ष 2025 में बाबाधाम की सायकल यात्रा कर अपनी आस्था और संकल्प का परिचय दिया. अब तीसरी बार वे अपने साथी दुर्गेश गिरी के साथ तिरुपति बालाजी की कठिन यात्रा पर निकले हैं.केवट ने बताया कि करीब 27 दिनों में पूरी होने वाली इस यात्रा के दौरान वे रायगढ़, पुरी और मल्लिकार्जुन होते हुए तिरुपति बालाजी पहुंचेंगे.

BICYCLE JOURNEY MANENDRAGARH
साइकिल से तिरुपति के लिए निकले एमसीबी के दो युवा (ETV Bharat Chhattisgarh)

पहले दो बार यात्रा कर चुका है. पहला अध्योध्या की पैदल यात्रा, बाबा धाम साइकिल से यात्रा की. ये तीसरी बार यात्रा है. लोगों को सायकिल चलाने को लेकर प्रेरित करने के लिए सायकिल यात्रा कर रहा हूं-रामनारायण केवट, साइकिल यात्री

स्थानीय लोग युवाओं की कर रहे तारीफ

स्थानीय लोगों का कहना है कि आधुनिक दौर में जहां युवा सुविधाओं के बीच जीवन जी रहे हैं, वहीं इन दोनों युवाओं का नंगे पांव हजारों किलोमीटर साइकिल चलाकर धार्मिक यात्रा करना न केवल साहस का परिचायक है, बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा देने वाली प्रेरणा भी है. उनका मानना है कि इस तरह के प्रयास युवाओं को नशामुक्ति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सोचने के लिए प्रेरित करेंगे.

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