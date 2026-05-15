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राधे राधे बोलकर कैदियों के परिजनों से रिश्वत, मनेंद्रगढ़ उपजेल का प्रहरी निलंबित

उपजेल प्रहरी का रिश्वत लेने का वीडियो सामने आने के बाद जेल विभाग में हड़कंप मच गया. मामले में तुरंत कार्रवाई की गई.

Manendragarh Viral Video
मनेंद्रगढ़ जेल प्रहरी निलंबित (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 7:40 AM IST

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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ उपजेल में पदस्थ प्रहरी संतोष तिवारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है. वायरल वीडियो में प्रहरी कथित रूप से 50 हजार रुपये लेते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद कैदियों के परिजनों से अवैध वसूली, मानसिक प्रताड़ना और अमानवीय व्यवहार जैसे गंभीर आरोपों ने पूरे मामले को तूल दे दिया है.

कैदियों के परिजनों से रुपयों की वसूली

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में प्रहरी संतोष तिवारी ‘राधे-राधे’ बोलते हुए नोटों की गड्डियां गिनकर अपनी जेब में रखते नजर आ रहा है. आरोप है कि विचाराधीन कैदियों के परिजनों से सुविधा देने और प्रताड़ना से बचाने के नाम पर करीब 1 लाख 30 हजार रुपये तक की वसूली की गई. प्रहरी संतोष तिवारी कैदी के परिजनों के घर सोफे पर बैठकर नोटों की गड्डियां गिनते दिखाई दे रहा था.

Manendragarh Viral Video
प्रहरी संतोष तिवारी का निलंबन आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

वीडियो सोशल मीडिया वायरल होने के बाद जेल विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे. मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल अधीक्षक, उपजेल मनेन्द्रगढ़ द्वारा जारी आदेश क्रमांक 170/स्थापना/2026 में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि प्रहरी संतोष तिवारी का आचरण ‘सिविल सेवा आचरण नियम 1965’ के नियम-3 का गंभीर उल्लंघन है.

तत्काल प्रभाव से निलंबन

जेल प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए संतोष तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के चलते यह कार्रवाई की गई. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर निर्धारित किया गया है.

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