स्कूल परिसर और खेल मैदान भी बने नशेड़ियों का अड्डा, मनेंद्रगढ़ में जगह-जगह शराब बोतलें और नशे की सामग्री फैली
स्कूल के खेल मैदान को भी नशेड़ियों ने नहीं छोड़ा, अभिभावकों ने मैदान में फैली गंदगी पर कार्रवाई की मांग की
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 9, 2026 at 1:58 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में नशे का कारोबार फैलता जा रहा है. शहर के सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, खेल मैदानों और यहां तक कि स्कूल परिसरों में भी खुलेआम नशा किए जाने के मामले सामने आने लगे हैं. हालात ऐसे हो गए हैं कि कई इलाकों में नशीले इंजेक्शन, शराब की खाली बोतलें और अन्य आपत्तिजनक सामग्री खुले में बिखरी दिखाई दे रही है.
लोगों में नाराजगी और असहजता
नशे की आपत्तिजनक सामग्री जगह-जगह दिखने से आम लोगों में डर और नाराजगी बढ़ रही हैं. शाम होते ही कई सार्वजनिक स्थानों पर युवाओं का जमावड़ा लगने लगता है, जहां खुलेआम शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है. इसका असर अब सामाजिक माहौल पर भी साफ दिखाई देने लगा है. महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को इन क्षेत्रों से गुजरने में असहजता महसूस हो रही है.
स्कूल के खेल मैदान को भी नहीं छोड़ा
सबसे गंभीर स्थिति शहर के शैक्षणिक परिसरों और खेल मैदानों की बताई जा रही है. हाईस्कूल के खेल मैदान में चारों ओर शराब की खाली बोतलें और नशे से जुड़ी सामग्री पड़ी मिली है. जिस मैदान में विद्यार्थी खेलकूद और अभ्यास करने पहुंचते हैं, वहीं अब नशेड़ियों का जमावड़ा लगने लगा है. इससे खिलाड़ियों और छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
ये प्रशासन की लापरवाही है, इसके लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाना चाहिए, शहर में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है और युवा इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं. यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है.- स्वप्निल सिन्हा, कांग्रेस जिला प्रवक्ता
स्कूल और खेल मैदानों में इस प्रकार की गतिविधियां बेहद चिंताजनक हैं. हम पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई कराएंगे ताकि विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके.- आर.पी. मिरे, जिला शिक्षा अधिकारी
पुलिस ने कहा लगातार हो रही कार्रवाई
इधर पुलिस प्रशासन का कहना है कि नशीले पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा रही है. थाना प्रभारी विवेक पाटले ने बताया कि पुलिस द्वारा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.
अब देखना यह होगा कि प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या शहर के सार्वजनिक स्थानों, स्कूल परिसरों और खेल मैदानों को नशे के इस बढ़ते खतरे से मुक्त कराया जा सकेगा.