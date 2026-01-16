युवती का अपहरण कर ले जा रहे 4 आरोपी मनेंद्रगढ़ से गिरफ्तार, अंबिकापुर से कार में किया था अगवा
अंबिकापुर से अगवा युवती को मनेंद्रगढ़ में छुड़ाया गया है. सीसीटीवी में संदिग्ध कार NH-43 से मनेंद्रगढ़ की ओर जाते हुए दिखी थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 16, 2026 at 1:59 PM IST
मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर: जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अगवा की गई युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया है. पुलिस ने युवती का अपहरण कर ले जा रहे चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई सरगुजा आईजी के निर्देश पर और मनेन्द्रगढ़ एसपी रतन सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने की है.
अंबिकापुर से हुआ था युवती का अपहरण: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 15 जनवरी की रात अंबिकापुर से एक युवती का अपहरण किया गया था. युवती किसी शोरूम की कर्मचारी है और रात में पैदल घर लौट रही थी. इसी दौरान कार सवार चार युवकों ने उसे जबरन खींचकर कार में बैठा लिया और मौके से फरार हो गए. कुछ लोगों ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी. जिसके बाद सभी थानों में अलर्ट किया गया.
नाकाबंदी कर मनेंद्रगढ़ में पकड़े गए आरोपी: पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें संदिग्ध कार को नेशनल हाईवे 43 से मनेंद्रगढ़ की ओर जाते हुए देखा गया. यह सूचना मनेंद्रगढ़ पुलिस को दी गई. पुलिस टीम ने मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी मार्ग पर नाकाबंदी की और कार को रोका. तलाशी के दौरान अपहृत युवती कार के अंदर सुरक्षित मिली.
चार आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी: पुलिस ने मौके से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. कार और सभी आरोपी MP के बताए जा रहे हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ और वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
सटीक सूचना और रणनीतिक कार्रवाई के चलते बड़ी सफलता पुलिस को मिली है.