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मनेन्द्रगढ़ नर्सिंग कॉलेज भवन निर्माण के लिए 8.68 करोड़ की स्वीकृति, युवाओं को लोकल स्तर पर मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले में स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है. छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़ के भवन निर्माण के लिए करीब 8 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है. इस स्वीकृति के बाद जिले में नर्सिंग शिक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास का रास्ता साफ हो गया है.

नए भवन का होगा निर्माण

स्वीकृत राशि के तहत मनेन्द्रगढ़ स्थित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में बुनियादी पाठ्यक्रमों के साथ-साथ लोक स्वास्थ्य एकीकरण से जुड़े भवन निर्माण कार्य भी शामिल किए गए हैं. नए भवन के निर्माण से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और आधुनिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे.

भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार, नर्सिंग के क्षेत्र में रोजगार और सेवा की अपार संभावनाएं हैं. इस महाविद्यालय के भवन निर्माण से मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही उच्च गुणवत्ता वाली नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता होती है. नर्सिंग महाविद्यालय का मजबूत अधोसंरचना विकास क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को और सशक्त करेगा. साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों तक चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए. मनेन्द्रगढ़ नर्सिंग महाविद्यालय भवन की स्वीकृति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.