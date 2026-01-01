ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में बहुरूपिया प्रतियोगिता: सांस्कृतिक विरासत का अनोखा उत्सव, इवेंट पर्यटन का बन सकता है मौका

मनेंद्रगढ़ में बहुरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. जहां तरह-तरह की वेश-भूषा में कलाकार पहुंचे. लोक कला, संस्कृति को बचाने की अनोखी पहल है.

मनेंद्रगढ़ में बहुरूपिया प्रतियोगिता: सांस्कृतिक विरासत का अनोखा उत्सव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 1, 2026 at 2:26 PM IST

3 Min Read
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: जिले के मनेंद्रगढ़ में नववर्ष के स्वागत और बीते वर्ष को विदाई देने के अवसर पर अनोखे कार्निवल का आयोजन किया गया. जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी बहुरूपिया प्रतियोगिता आयोजित की गई. यह केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोक कला, पारंपरिक वेशभूषा और सामाजिक जागरूकता का सशक्त मंच बना.

लोक कला, संस्कृति को बचाने की अनोखी पहल है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोक कला को जीवंत रखने का प्रयास: इसका उद्देश्य आधुनिक युग में विलुप्त होती जा रही पारंपरिक लोक कलाओं को पुनर्जीवित करना है. इस प्रतियोगिता में कलाकारों ने ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक और लोक पात्रों का रूप धारण कर अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया. कलाकारों की वेशभूषा, भाव-भंगिमा, संवाद और अभिनय ने दर्शकों को कभी हंसने तो कभी सोचने पर मजबूर कर दिया.

मनेंद्रगढ़ की पहचान बरूपिया प्रतियोगिता के जरिए बन गई है. इस कला को संरक्षण देने के साथ ही आगे और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं- रामचरित द्विवेदी, समिति सदस्य

मनेंद्रगढ़ में बहुरूपिया प्रतियोगिता: व्यापारियों का सराहनीय सहयोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़कों पर उतरी संस्कृति: इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि प्रतियोगिता शहर के मुख्य मार्गों, चौक-चौराहों और गलियों में आयोजित की गई. कलाकार मंच तक सीमित न रहकर आम जनता के बीच पहुंचे, जिससे लोग सीधे लोक कला से जुड़ सके और खुले वातावरण में इसका आनंद लिया.

बहुरूपिया प्रतियोगिता में तरह-तरह की वेश-भूषा में कलाकार पहुंचे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

व्यापारियों का सराहनीय सहयोग: कार्यक्रम को सफल बनाने में शहर के व्यापारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा. व्यापारियों ने प्रतिभागियों को गृहस्थी से जुड़ा सामान इनाम के रूप में दिया. बड़े-बड़े गिफ्ट हैम्पर बनाए गए. खास बात यह रही कि पूरे शहर ने बिना नकद राशि दिए सहयोग किया और लाखों रुपये के पुरस्कार कलाकारों को मिले.

मनेंद्रगढ़ में बहुरूपिया प्रतियोगिता: कबीले का किरदार निभाने वाले समूह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निष्पक्ष निर्णायक मंडल और आकर्षक पुरस्कार: प्रतियोगिता में 10 सदस्यीय निर्णायक मंडल की ओर से कलाकारों का मूल्यांकन वेशभूषा, रचनात्मकता, अभिनय और मौलिकता के आधार पर किया गया.

पुरस्कार विवरण:

  • एकल वर्ग प्रथम पुरस्कार: नरसिंह अवतार की भूमिका निभाने वाले कलाकार को बाइक सहित अन्य उपहार.
  • ग्रुप वर्ग प्रथम पुरस्कार: कबीले का किरदार निभाने वाले समूह को बाइक.
  • अन्य प्रतिभागियों को भी उपयोगी और आकर्षक उपहार दिए गए.
कार्यक्रम में मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल भी शामिल हुए. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सामाजिक संदेशों की प्रभावशाली प्रस्तुति: बहुरूपिया कलाकारों ने अपने अभिनय से मानव सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समस्याएं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे तक उठाए. समसामयिक विषयों पर प्रभावशाली संदेश दिया गया. छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों कलाकारों ने भी भाग लिया.

रायपुर से पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार: रायपुर से कार्यक्रम देखने पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार और एंकर पुनीत पाठक ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि बहुरूपिया कला को पहले टीवी और राष्ट्रीय चैनलों पर देखा है, लेकिन ऐसा आयोजन, जिसमें पूरा शहर परिवार की तरह जुड़ा हो, उन्होंने पहले नहीं देखा.

यह आयोजन पूरे देश में देखा जाना चाहिए और नववर्ष मनाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता. इसे इवेंट टूरिज्म के रूप में भी बढ़ाया जा सकता है.- पुनीत पाठक, सीनियर न्यूज एंकर

नरसिंह अवतार की भूमिका निभाने वाले कलाकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यटन का हो सकता है अवसर: कार्यक्रम में मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि बरूपिया संस्कृति जो विलुप्त हो रही थी उसे बचाने का काम इस प्रतियोगिता के रूप में किया गया है. इसे दूर-दूर से लोग देखने आते हैं जो सौभाग्य की बात है.

