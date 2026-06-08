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मनेंद्रगढ़ नगर पालिका में विकास कार्यों को लेकर भेदभाव का आरोप, कांग्रेस का धरना, बोले- बीजेपी पार्षदों को प्राथमिकता मिल रही

मूलभूत सुविधा में राजनीति, भाजपा समर्थित पार्षदों के वार्डों को प्राथमिकता देने और कांग्रेस पार्षदों के वार्डों की लगातार उपेक्षा करने का आरोप

Manendragarh Nagar Palika
मनेंद्रगढ़ नगर पालिका में विकास कार्यों को लेकर भेदभाव का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 8, 2026 at 3:00 PM IST

4 Min Read
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मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के नगर पालिका मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस ने विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाया है. इसे लेकर कांग्रेस पार्षदों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना दिया. बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नगर पालिका कार्यालय पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका प्रशासन पर भाजपा समर्थित पार्षदों के वार्डों को प्राथमिकता देने और कांग्रेस पार्षदों के वार्डों की लगातार उपेक्षा करने का आरोप लगाया.

भाजपा समर्थित पार्षदों के वार्डों को प्राथमिकता देने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मूलभूत सुविधा में राजनीति

धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नगर पालिका में विकास कार्य राजनीतिक आधार पर कराए जा रहे हैं, जिससे कई वार्डों में मूलभूत सुविधाओं की समस्या बनी हुई है. कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि नगर पालिका प्रशासन ने अपना रवैया नहीं बदला और सभी वार्डों के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक एवं उग्र रूप दिया जाएगा.

Manendragarh Nagar Palika
संयुक्त कलेक्टर इंदिरा मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानबूझकर काम प्रभावित

कांग्रेस पार्षद, सांसद प्रतिनिधि और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन और कुछ जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में विकास कार्यों को जानबूझकर प्रभावित कर रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप करने और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई. प्रशासन की समझाइश और उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया.

भाजपा पार्षदों और पार्षद पतियों से जुड़े वार्डों के विकास कार्यों को तत्काल स्वीकृति दी जा रही है और काम शीघ्र पूरा किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्षदों को वार्डों के छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी 15 से 20 दिनों तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.- गोपाल गुप्ता, कांग्रेस सांसद प्रतिनिधि

अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप

गोपाल गुप्ता ने कहा कि जब निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है, तब आम नागरिकों की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है. गोपाल गुप्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में आवश्यक विकास कार्य लंबे समय से लंबित हैं. इसके अलावा अवैध नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्षदों के अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है. उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्षदों वाले वार्डों में विकास कार्यों को बाधित कर रहे हैं. कई वार्डों में नल कनेक्शन, सफाई व्यवस्था, सड़क मरम्मत और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगातार समस्याएं बनी हुई हैं- सौरभ मिश्रा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष

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कांग्रेस नेताओं ने सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सभी को मिले समान अधिकार

सौरभ मिश्रा ने कहा कि सांसद प्रतिनिधि द्वारा मामला सामने लाने के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन में शामिल हुई है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को समान अधिकार प्राप्त हैं और विकास कार्यों में राजनीतिक भेदभाव किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. कांग्रेस ने मांग की है कि नगर पालिका प्रशासन सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य कराए.

प्रशासन ने लिया ज्ञापन

धरना प्रदर्शन की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा. संयुक्त कलेक्टर इंदिरा मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं. कांग्रेस नेताओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को स्वीकार करते हुए उन्होंने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया. प्रशासन की समझाइश के बाद कांग्रेस नेताओं ने अपना धरना समाप्त कर दिया, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो भविष्य में आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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