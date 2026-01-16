ETV Bharat / state

संपत्ति टैक्स पर नगर पालिका परिषद प्रशासन सख्त, पानी और बिजली काटने की चेतावनी

टैक्स वसूली के लिए नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 01 से 22 तक सभी वार्डों में राजस्व की टीम घूम रही है.

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
एमसीबी टैक्स (ETV Bharat Chhattisgarh)
Published : January 16, 2026 at 11:03 AM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ प्रशासन ने टैक्स न चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है.प्रशासन ने बकायादारों को नोटिस जारी करने का फैसला किया है.

वार्ड 1 से 22 तक घूम रही राजस्व की टीम

नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ के वार्डो से संपत्ति कर को लेकर नगर पालिका ने कई बार लोगों से अपील की कि संपत्ति कर समय पर जमा किया जाए. लेकिन नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 01 से 22 तक अधिकांश घरों में सम्पत्ति कर, समेकित कर और जल शुल्क की बड़ी बकाया राशि लंबित है.

नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

काटा जा रहा पानी बिजली कनेक्शन

नगर पालिका के अनुसार बकायादारों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी कर कर भुगतान के लिए अवसर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अब तक बड़ी संख्या में लोगों ने कर जमा नहीं किया है. अब नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है. इसके तहत बकाया कर जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन काटे जा रहे हैं.

Manendragarh Municipal Council
राजस्व टीम सभी वार्डों में कर जमा करने मुनादी कर रही (ETV Bharat Chhattisgarh)

बकायादारों को आखिरी मौका

नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आई एच खान ने बताया कि वार्ड में नगर पालिका की टीम की ड्यूटी लगाकर वसूली करवाई जा रही है. नल कनेक्शन काटने का भी प्रावधान है. मुनादी कराकर संपत्ति, समेकित, दुकान और जल कर जमा करने को कहा जा रहा है. जमा नहीं करने वालों को चिन्हांकित कर भवन अनुज्ञा निरस्त होगी. ऐसे घरों का मीटर भी काटा जाएगा. सीइओ ने बताया कि वार्ड नंबर 1 से 22 तक वसूली अभियान चलाने के लिए नगर पालिका की राजस्व टीम का गठन किया गया.

नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर
MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
MANENDRAGARH MUNICIPAL COUNCIL

