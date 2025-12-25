ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ के खोंगापानी में बहरूपिया प्रतियोगिता, बांग्लादेश में हुए अत्याचारों जैसी कई संवेदनशील प्रस्तुति

मनेंद्रगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी 25 दिसंबर को बहरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जो समाज का आइना बनी.

Bahroopiya Competition
मनेंद्रगढ़ के खोंगापानी में बहरूपिया प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 25, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के खोंगापानी क्षेत्र में 25 दिसंबर 2025 को बहरूपिया प्रतियोगिता सीजन-4 का शुभारंभ बड़े उत्साह और जनभागीदारी के साथ किया गया. इस आयोजन का उद्देश्य जनता को स्वस्थ मनोरंजन के साथ सामाजिक संदेश देना रहा.

हजारों दर्शकों की रही मौजूदगी: इस प्रतियोगिता में खोंगापानी सहित आसपास के कोयलांचल क्षेत्रों से हजारों लोग शामिल हुए. दर्शकों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद लिया. हर साल की तरह इस वर्ष भी लोगों में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला.

बांग्लादेश में हुए अत्याचारों जैसी कई संवेदनशील प्रस्तुति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोक कला के जरिए समाज की सच्चाई: बहरूपिया एक प्राचीन लोक कला है, जिसमें कलाकार अलग-अलग वेशभूषा, अभिनय और संवाद के माध्यम से समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं. इस प्रतियोगिता में हत्या जैसे जघन्य अपराधों और बांग्लादेश में हुए अत्याचारों जैसे संवेदनशील विषयों पर आधारित प्रस्तुतियों ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया.

विजेताओं को मिले आकर्षक पुरस्कार: सभी प्रतिभागियों के लिए नगद पुरस्कार, गिफ्ट, शील्ड, संतावना पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और भोजन की व्यवस्था की गई थी. प्रतियोगिता समिति की ओर से प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया गया.

Bahroopiya Competition
25 दिसंबर को बहरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आयोजक का संदेश: आयोजक जगदीश मधुकर ने बताया कि बहरूपिया प्रतियोगिता केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना को मजबूत करने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि सभी के स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद से यह कार्यक्रम सफल हुआ, जिसके लिए समिति सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती है.

